BINTEO: Απίθανο blooper στο NBA - Οι διαιτητές έδωσαν σε λάθος ομάδα την μπάλα κι εκείνη επιτέθηκε στο λάθος καλάθι
Στο Ντάλας - Κλίβελαντ είχαμε το... blooper της χρονιάς, καθώς οι διαιτητές έδωσαν σε λάθος ομάδα τη μπάλα κι εκείνη έκανε επίθεση στο λάθος καλάθι!
Ένα απίθανο blooper είχαμε στο Μάβερικς - Καβαλίερς, όπου παίκτες και διαιτητές μπερδεύτηκαν... όσο δεν πάει!
Μετά από τάιμ άουτ, η μπάλα θα ήταν για το Κλίβελαντ με επαναφορά κάτω από το καλάθι. Παρόλα αυτά, η μπάλα πήγε στους Μάβερικς, με το Ντάλας με τη σειρά του να κάνει την επαναφορά και εν τέλει να επιτίθεται στο λάθος καλάθι!
Ο διαιτητής της τελικής γραμμής πήρε χαμπάρι το μπέρδεμα και σταμάτησε το ματς, με τον κόουτς Άτκινσον των Καβαλίερς, αφού αρχικά διαμαρτυρήθηκε, στη συνέχεια να γελάει!
Το απίθανο blooper στο Μάβερικς - Καβαλίερς:
The refs gave the ball to the WRONG team... who then attacked the WRONG basket 😭 pic.twitter.com/Yc6VfT3IvL— BrickCenter (@BrickCenter_) March 14, 2026
