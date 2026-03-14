BINTEO: Απίθανο blooper στο NBA - Οι διαιτητές έδωσαν σε λάθος ομάδα την μπάλα κι εκείνη επιτέθηκε στο λάθος καλάθι

Ένα απίθανο blooper είχαμε στο Μάβερικς - Καβαλίερς, όπου παίκτες και διαιτητές μπερδεύτηκαν... όσο δεν πάει!

Μετά από τάιμ άουτ, η μπάλα θα ήταν για το Κλίβελαντ με επαναφορά κάτω από το καλάθι. Παρόλα αυτά, η μπάλα πήγε στους Μάβερικς, με το Ντάλας με τη σειρά του να κάνει την επαναφορά και εν τέλει να επιτίθεται στο λάθος καλάθι!

Ο διαιτητής της τελικής γραμμής πήρε χαμπάρι το μπέρδεμα και σταμάτησε το ματς, με τον κόουτς Άτκινσον των Καβαλίερς, αφού αρχικά διαμαρτυρήθηκε, στη συνέχεια να γελάει!

The refs gave the ball to the WRONG team... who then attacked the WRONG basket 😭 pic.twitter.com/Yc6VfT3IvL — BrickCenter (@BrickCenter_) March 14, 2026

gazzetta.gr