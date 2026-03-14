BINTEO: Απίθανο blooper στο NBA - Οι διαιτητές έδωσαν σε λάθος ομάδα την μπάλα κι εκείνη επιτέθηκε στο λάθος καλάθι

Στο Ντάλας - Κλίβελαντ είχαμε το... blooper της χρονιάς, καθώς οι διαιτητές έδωσαν σε λάθος ομάδα τη μπάλα κι εκείνη έκανε επίθεση στο λάθος καλάθι!

Ένα απίθανο blooper είχαμε στο Μάβερικς - Καβαλίερς, όπου παίκτες και διαιτητές μπερδεύτηκαν... όσο δεν πάει!

Μετά από τάιμ άουτ, η μπάλα θα ήταν για το Κλίβελαντ με επαναφορά κάτω από το καλάθι. Παρόλα αυτά, η μπάλα πήγε στους Μάβερικς, με το Ντάλας με τη σειρά του να κάνει την επαναφορά και εν τέλει να επιτίθεται στο λάθος καλάθι!

Ο διαιτητής της τελικής γραμμής πήρε χαμπάρι το μπέρδεμα και σταμάτησε το ματς, με τον κόουτς Άτκινσον των Καβαλίερς, αφού αρχικά διαμαρτυρήθηκε, στη συνέχεια να γελάει!

Το απίθανο blooper στο Μάβερικς - Καβαλίερς:

Από τους 33 τους… περισσότερους

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η αποθέωση του Ράκιτιτς στον Μόντριτς: «Έχει φυσική κατάσταση μικρού παιδιού - Μπορεί να παίξει ακόμη 2 με 3 σεζόν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Απίθανο blooper στο NBA - Οι διαιτητές έδωσαν σε λάθος ομάδα την μπάλα κι εκείνη επιτέθηκε στο λάθος καλάθι

NBA

|

Category image

Έτοιμος να πουλήσει Αμπάγκνα ο ΑΠΟΕΛ (ανακοίνωση)

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Σχεδιάζει πρόωρη ανανέωση του Ράις η Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προβάδισμα της Γιουβέντους για την απόκτηση του Άλισον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχει μέταλλο και αντοχές η ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Δύσκολη αποστολή αλλά ελπίζει να γίνει διψήφια

ΑΕΛ

|

Category image

Οι αριθμοί της Παρί Σεν Ζερμέν προκαλούν πανικό στην Ευρώπη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αργυρός στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων ο Ιωσήφ Κεσίδης!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ολοταχώς για νέο γήπεδο η Ρόμα, πήρε το «πράσινο φως» από το δημοτικό συμβούλιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σαμπαλένκα vs Ριμπάκινα στον τελικό του Indian Wells

Τένις

|

Category image

Mε ετικέτα φαβορί η Πάφος FC για να... ξεφύγει και να πλησιάσει!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε «Αλφαμέγα» και «Στέλιος Κυριακίδης»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Μονέκε: «Εκτός από τον Βεζένκοφ δεν υπάρχει καλύτερος από εμένα στη θέση μου»

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη