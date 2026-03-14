Από τους 33 τους… περισσότερους

Πολύτιμες ήταν οι μέρες, που ακολούθησαν μετά τη νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου για την Ομόνοια, καθώς μετά από αρκετές εβδομάδες οι ποδοσφαιριστές είχαν την ευκαιρία, να πάρουν σημαντικές ανάσες. Το πρόγραμμα του τελευταίου ενάμιση μήνα δεν ήταν εύκολο και… μοιραία η ομάδα της πρωτεύουσας έδειξε σημάδια κόπωσης. Ψυχολογικά και σωματικά.

Η προσοχή τώρα είναι αποκλειστικά στραμμένη στον μεγάλο στόχο, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του τίτλου. Ακολουθούν έντεκα τελικοί για το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ, από τους οποίους θα διεκδικήσει 33 βαθμούς. Όσους περισσότερους προσθέσει στο σακούλι του, τόσο θα συνεχίσει να έχει τον πρώτο λόγο, για να κόψει πρώτο το νήμα.

Η προετοιμασία ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό (15/03, 20:30) ολοκληρώνεται με απογευματινή προπόνηση, με τον Νορβηγό τεχνικό να επικεντρώνεται στην διαμόρφωση του τελικού πλάνου. Θα εξετάσει το ενδεχόμενο το δίδυμο Κουλιμπαλί-Σίμιτς να παραμείνει ή αν ο Παναγιώτου θα επιστρέψει στην ενδεκάδα. Ταυτόχρονα, η απουσία του Μάριτς (τιμωρία) διαφοροποιεί τα δεδομένα στον άξονα, ενώ επιστρέφει και ο Γιόβετιτς (ταλαιπωρήθηκε από ίωση), που ενδέχεται, να βρεθεί στο αρχικό σχήμα.

Υπενθυμίζουμε πως οι Μαγιαμπέλα, Φαμπιάνο και Σεμέδο δεδομένα δεν προλαβαίνουν την αναμέτρηση.

Ώρα για νέα… γκολ

Ο Ράιαν Μαέ από σκόρερ μετατράπηκε σε… αλλιώτικο πρωταγωνιστή στα γκολ της Ομόνοιας. Ο 28χρονος ευστόχησε για τελευταία φορά στις 14 Φεβρουαρίου κόντρα στην Ένωση και έπειτα δεν βρήκε ξανά τον δρόμο για τα δίχτυα με ΑΠΟΕΛ, Απόλλων και Ομόνοια Αραδίππου. Βέβαια, με τις κινήσεις του δίνει εξαιρετικά σημαντικές βοήθειες στη δημιουργία και αυτό του πιστώνεται. Αύριο, θα επιχειρήσει να «πληγώσει» ξανά τα αντίπαλα δίχτυα. Υπενθυμίζουμε πως σε όλες τις διοργανώσεις πέτυχε 17 γκολ.