Με τρεις αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΛ κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου

Το τελευταίο της παιχνίδι για την πρώτη φάση του πρωταθλήματος δίνει η ΑΕΛ η οποία στις 17:00 υποδέχεται την Ομόνοια Αραδίππου στο «Alphamega Stadium».

Με τρεις αλλαγές παρατάσσει την ομάδα του ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων Ούγκο Μαρτίνς εν συγκρίσει με το ντέρμπι με τον Απόλλωνα, καθώς Φραντζής, Μασέκο και Σάβο πήραν τις θέσεις των Μπογκντάν, Γκλάβσιτς και Παρούτη.

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ: Οτσόα, Κονσεϊσάο, Στεφάνοβιτς, Φραντζής, Ζντραφκόφσκι, Ζόκε, Μιλοσάβλιεβιτς, Σινγκ, Νατέλ, Μασέκο, Σαβό.