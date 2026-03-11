Τηλεοπτικές μεταδόσεις (11/03): Συνεχίζεται η δράση στο Champions League
Cytavision 3
19:45 Λεβερκούζεν - Άρσεναλ
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντεστερ Σίτι
Cytavision 4
22:00 Παρί ΣΖ - Τσέλσι
Cytavision 5
20:00 Τένις: ATP 1000 – Indian Wells
Cytavision 6
22:00 Μπόντο Γκλιμτ - Σπόρτινγκ
Cytavision 7
15:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση
Cytavision 8
21:00 Bόλεϊ: Σκαντίτσι - Φενέρμπαχτσε
Novasports Prime
21:00 Μπάσκετ: Βενέτσια - Τρέντο
Novasports 4
19:00 Μπάσκετ: Άνκαρα - Μανρέσα
21:45 Μπάσκετ: Βίρτους Μπ. - Παρτιζάν
Novasports 5
20:00 Μπάσκετ: Τσεντεβίτα - Νίνερς
Novasports 6
20:00 Τένις: WTA 1000 - Indian Wells
Novasports Start
20:00 Mπάσκετ: Μπούντοσνοστ - Κλουζ