Ψάχνει ήδη τον αντι-Τούντορ η Τότεναμ

Ο Ιγκόρ Τούντορ κάθεται ακόμη στον πάγκο της Τότεναμ. Όχι για πολύ όμως!

Ήδη, όπως υποστηρίζουν τα αγγλικά ΜΜΕ, οι υπεύθυνοι της ομάδας έχουν αρχίσει να αναζητούν τον προπονητή που θα μπορούσε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της.

Μάλιστα, η σκέψη είναι να βρεθεί ο αντικαταστάτης το συντομότερο δυνατό, καθώς εκτιμάται ότι μία τέτοια αλλαγή να γίνει και τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα μετά το αυριανό ματς της Τότεναμ με τη Λίβερπουλ.

Στους «σπερς» προετοιμάζονται για να είναι έτοιμοι εάν αποφασιστεί να γίνει η αλλαγή μετά το ματς να μπορέσουν να έχουν μια λύση για να μην χαθεί χρόνος. Εάν θα είναι μια λύση και πάλι προσωρινή ή μια που θα έχει ισχύ και για τη νέα χρονιά ακόμη δεν έχει διευκρινισθεί.

sport-fm.gr