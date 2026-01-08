Οι μεταδόσεις σήμερα (8/1)
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 8/1
Omega Channel
21:00 Ατλέτικο - Ρεάλ Μαδρίτης
Cytavision 1
17:00 Oλυμπιακός - Ομόνοια Αρ.
Cytavision 2
19:00 Φούτσαλ: ΑΕΛ - Απόλλων
Cytavision 3
22:00 Άρσεναλ - Λίβερπουλ
Cytavision 4
19:30 Κρεμονέζε - Κάλιαρι
21:45 Μίλαν - Τζένοα
Cytavision 5
12:00 Τένις: ΑΤΡ 250 – Brisbane
Cytavision 6
12:00 Τένις: ΑΤΡ 250 – Hong Kong
Cytavision 8
19:00 Βόλεϊ: Ολυμπιακός Π. - Λαΐκοβιτς
Novasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός - Βιρ. Μπολόνια
Novasports 4
18:00 Mπάσκετ: Ντουμπάι - Φενέρμπαχτσε
21:45 Mπάσκετ: Ρεάλ Μαδρίτης - Μακάμπι
Cablenet Sports 2
20:00 Παρί ΣΖ - Μαρσέιγ
Cablenet Sports 3
20:00 Bόλεϊ: Ολυμπιάδα Ν. - Οστράβα