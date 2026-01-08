ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι μεταδόσεις σήμερα (8/1)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι μεταδόσεις σήμερα (8/1)

Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 8/1

Omega Channel

21:00 Ατλέτικο - Ρεάλ Μαδρίτης

Cytavision 1

17:00 Oλυμπιακός - Ομόνοια Αρ.

Cytavision 2

19:00 Φούτσαλ: ΑΕΛ - Απόλλων

Cytavision 3

22:00 Άρσεναλ - Λίβερπουλ

Cytavision 4

19:30 Κρεμονέζε - Κάλιαρι

21:45 Μίλαν - Τζένοα

Cytavision 5

12:00 Τένις: ΑΤΡ 250 – Brisbane

Cytavision 6

12:00 Τένις: ΑΤΡ 250 – Hong Kong

Cytavision 8

19:00 Βόλεϊ: Ολυμπιακός Π. - Λαΐκοβιτς

Novasports Prime

21:15 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός - Βιρ. Μπολόνια

Novasports 4

18:00 Mπάσκετ: Ντουμπάι - Φενέρμπαχτσε

21:45 Mπάσκετ: Ρεάλ Μαδρίτης - Μακάμπι

Cablenet Sports 2

20:00 Παρί ΣΖ - Μαρσέιγ

Cablenet Sports 3

20:00 Bόλεϊ: Ολυμπιάδα Ν. - Οστράβα

Κατηγορίες

TV

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μέσι: «Η πιο δύσκολη στιγμή με την εθνική Αργεντινής - Ήμουν σαν ξένος, με έβριζαν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ευρωλίγκα: Σημαντικές αναμετρήσεις σε Μαδρίτη, Βαλένθια και Ντουμπάι

EUROLEAGUE

|

Category image

DPG: «Στήριξη σε Αμάν Αμάν και το καλύτερο ρόστερ της Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός όταν πρέπει πιάνει κορυφή»

EUROLEAGUE

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (8/1)

TV

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα έριξε πεντάρα στη Μπιλμπάο και περιμένει Ατλέτικο ή Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δημιούργησε νέα δεδομένα στη Β' κατηγορία η τιμωρία της Καρμιώτισσας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Προσπάθησε αρκετά όμως δεν απέφυγε την ήττα η Εθνική Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Υποψηφιότητα Κίκε Φλόρες για την Πάφο FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κύπελλο Coca-Cola: Τα πρώτα τρία εισιτήρια και τι ακολουθεί

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Αφαίρεση βαθμών, κεκλεισμένων και αποκλεισμός ενός χρόνου για το ξύλο στον δαιτητή

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πρόκριση της Ένωσης επί του Εθνικού

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Πέρασε στα προημιτελικά του κυπέλλου ο ΟΦΗ και βρίσκει την ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

«Αυτά έχει το ποδόσφαιρο»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

«Οι προηγούμενες μέρες ήταν δύσκολες και περίεργες, προχωράμε…»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Μεγάλη πρόκληση, χάσαμε από το ΑΠΟΕΛ με πέναλτι – Αν πω την άποψή μου, ίσως δεν αρέσει»

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη