Η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (6/1)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε στην TV
ΤΡΙΤΗ 06/01
Cytavision 3
22:00 Γουέστ Χαμ - Nότιγχαμ Φόρεστ
Cytavision 4
16:00 Πίζα - Κόμο
19:00 Λέτσε - Ρόμα
21:45 Σασουόλο - Γιουβέντους
Cytavision 5
10:30Τένις: ΑΤΡ 250 – Brisbane
Cytavision 6
12:00Τένις: ΑΤΡ 250 – Hong Kong
Cytavision 7
14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
Cytavision 8
21:00 Βόλεϊ: Τουρς - Τρεντίνο
Novasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός - Αρμάνι
Novasports 2
21:30 Μπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Μακάμπι
Novasports 3
21:00 Μπάσκετ: Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης
Novasports 4
19:45 Mπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός
Novasports 5
20:00 Μπάσκετ: Μανρέσα - Άρης
Novasports 6
20:30 Μπάσκετ: Μονακό - Παρτιζάν
Novasports extra1
21:00 Μπάσκετ: Ερ. Αστέρας - Βαλένθια
Novasports extra2
21:00 Μπάσκετ: Χάποελ - Ντουμπάι