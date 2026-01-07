Το τηλεοπτικό μενού της ημέρας (7/1)
ΤΕΤΑΡΤΗ 07/01
Omega Channel
21:00 Mπαρτσελόνα - Μπιλμπάο
Cytavision 1
17:00 Εθνικός Άχνας - Ένωση
Cytavision 3
22:15 Μπέρνλι - Μάντσεστερ Γ.
Cytavision 4
19:30 Νάπολι - Βερόνα
21:45 Πάρμα - Ίντερ
Cytavision 5
12:00 Τένις: ΑΤΡ 250 – Brisbane
21:30 Μάντσεστερ Σίτι - Μπράιτον
Cytavision 6
12:00 Τένις: ΑΤΡ 250 – Hong Kong
19:30 Μπολόνια - Αταλάντα
22:15 Νιούκαστλ - Λιντς
Cytavision 7
21:30 Φούλαμ - Τσέλσι
Cytavision 8
21:30 Μπόρνμουθ - Τότεναμ
Novasports Prime
19:30 Μπάσκετ: Πανιώνιος - Μπούντοσνοστ
Novasports 3
21:30 Μπάσκετ: Μπάγερν - Μπασκόνια
Novasports 4
19:00Mπάσκετ: Λιετκαμπέλις - Μπουργκ
Novasports 5
19:30Μπάσκετ: Εφές - Παρίς
Novasports Start
18:00Μπάσκετ: Άνκαρα - Τρέντο