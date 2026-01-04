Το τηλεοπτικό μενού της ημέρας (4/1)
ΓΗΠΕΔΟ
Cytavision 1
16:00 Ολυμπιακός - Άρης
19:00 Απόλλων - Πάφος FC
Cytavision 2
17:00 ΑΕΚ - Ανόρθωση
Cytavision 3
14:30 Λιντς - Μάντσεστερ Γ.
17:00 Φούλαμ - Λίβερπουλ
19:30 Μάντσεστερ Σίτι - Τσέλσι
Cytavision 4
13:30 Λάτσιο - Νάπολι
17:00 Έβερτον - Μπρέντφορντ
19:00 Βερόνα - Τορίνο
21:45 Ίντερ - Μπολόνια
Cytavision 5
08:00Τένις: ATP 250 - Brisbane
17:00 Τότεναμ - Σάντερλαντ
20:00 Σάντα Κλάρα - Πόρτο
Cytavision 6
17:00 Νιούκαστλ - Κρίσταλ Πάλας
21:00 Μπάσκετ: Καβαλίερς - Πίστονς
Cytavision 7
14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
Cytavision 8
17:15 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπέτις
22:00 Σοσιεδάδ - Ατλέτικο
Cablenet Sports 1
18:15 Μπρεστ - Οσέρ
Cablenet Sports 2
16:00 Μαρσέιγ - Ναντ
18:15 Χάβρη - Ανζέ
21:45 Παρί Σεν Ζερμέν - Παρίς FC
Cablenet Sports 3
13:30 Μπάσκετ: Ρεάλ - Μπαρτσελόνα
18:00 Μαρόκο - Ντανζανία
21:00 Νότια Αφρική -