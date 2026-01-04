ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το τηλεοπτικό μενού της ημέρας (4/1)

Δείτε στην TV

Cytavision 1

16:00 Ολυμπιακός - Άρης

19:00 Απόλλων - Πάφος FC

Cytavision 2

17:00 ΑΕΚ - Ανόρθωση

Cytavision 3

14:30 Λιντς - Μάντσεστερ Γ.

17:00 Φούλαμ - Λίβερπουλ

19:30 Μάντσεστερ Σίτι - Τσέλσι

Cytavision 4

13:30 Λάτσιο - Νάπολι

17:00 Έβερτον - Μπρέντφορντ

19:00 Βερόνα - Τορίνο

21:45 Ίντερ - Μπολόνια

Cytavision 5

08:00Τένις: ATP 250 - Brisbane

17:00 Τότεναμ - Σάντερλαντ

20:00 Σάντα Κλάρα - Πόρτο

Cytavision 6

17:00 Νιούκαστλ - Κρίσταλ Πάλας

21:00 Μπάσκετ: Καβαλίερς - Πίστονς

Cytavision 7

14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση

Cytavision 8

17:15 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπέτις

22:00 Σοσιεδάδ - Ατλέτικο

Cablenet Sports 1

18:15 Μπρεστ - Οσέρ

Cablenet Sports 2

16:00 Μαρσέιγ - Ναντ

18:15 Χάβρη - Ανζέ

21:45 Παρί Σεν Ζερμέν - Παρίς FC

Cablenet Sports 3

13:30 Μπάσκετ: Ρεάλ - Μπαρτσελόνα

18:00 Μαρόκο - Ντανζανία

21:00 Νότια Αφρική - 

TV

