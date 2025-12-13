ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μπαρτσελόνα βρήκε τον διάδοχο του Λεβαντόφσκι και κοστίζει πολλά

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Μπαρτσελόνα βρήκε τον διάδοχο του Λεβαντόφσκι και κοστίζει πολλά

Η Μπαρτσελόνα έχει ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες για την αντικατάσταση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος όπως όλα δείχνουν το καλοκαίρι θα αποχωρήσει από τους «μπλαουγκράνα».

Η αναζήτηση της Μπαρτσελόνα για έναν μακροπρόθεσμο διάδοχο του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, του οποίου του συμβόλαιο ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, φαίνεται να επεκτείνεται πέρα ​​από τη La Liga και βαθιά στη Serie A. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «El Nacional», ο αρχηγός της Ίντερ, Λαουτάρο Μαρτίνες, έχει αναδειχθεί για άλλη μια φορά ως όνομα που ενδιαφέρει σοβαρά τους ιθύνοντες του καταλανικού συλλόγου.

Με την Μπαρτσελόνα να σχεδιάζει το μέλλον της επιθετικής της γραμμής, ο Αργεντινός επιθετικός θεωρείται ένα από τα λίγα προφίλ που είναι ικανός να προσφέρει τόσο άμεσο αντίκτυπο όσο και μακροπρόθεσμη αξία. Οι «μπλαουγκράνα» αναγνωρίζουν ότι η αντικατάσταση του 37χρονου, πλέον, Λεβαντόφσκι θα είναι μια λεπτή και στρατηγική διαδικασία και είναι θεωρούν ότι ο Μαρτίνες πληροί πολλά από τα κριτήρια που θέτει ως προτεραιότητα ο σύλλογος.

Μάλιστα, αυτό που ενισχύει την αισιοδοξία της Μπαρτσελόνα είναι η φερόμενη διάθεση από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, καθώς λέγεται ότι είναι πρόθυμος να ακούσει προτάσεις από κορυφαίους συλλόγους, συμπεριλαμβανομένης των Καταλανών. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι, παρότι δεν έχουν ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις, στην Μπαρτσελόνα πιστεύουν πως ο επιθετικός θα μπορούσε να πειστεί από ένα ελκυστικό αθλητικό πρότζεκτ. Η φαινομενική προθυμία των εκπροσώπων του να εξετάσουν ευκαιρίες εκτός Ιταλίας έχει ενισχύσει τη φημολογία ότι μια αλλαγή περιβάλλοντος είναι πιθανή, εφόσον προκύψει η κατάλληλη πρόταση.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει το οικονομικό μέγεθος της υπόθεσης. Η Ίντερ θεωρεί τον Μαρτίνες αναπόσπαστο κομμάτι του ρόστε, εκτός αν φτάσει μια εξαιρετικά μεγάλη προσφορά. Δημοσιεύματα από την Ιταλία τονίζουν ότι η ομάδα δεν πρόκειται καν να συζητήσει την πιθανότητα πώλησης του αρχηγού της με ποσό κάτω των 120 εκατομμυρίων ευρώ.

Επιπλέον, στη δυνατή διαπραγματευτική θέση της Ίντερ συμβάλλει και το συμβόλαιο του Μαρτίνες, το οποίο έχει ισχύ μέχρι το 2029. Με μια τόσο μακροχρόνια συμφωνία, ο ιταλικός σύλλογος έχει τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης και μπορεί να καθορίζει τον ρυθμό οποιασδήποτε πιθανής συζήτησης. Εφόσον ο παίκτης δεν πιέζει για μεταγραφή, η Ίντερ δεν έχει κανένα λόγο να χαλαρώσει τη στάση της.

ATHLETIKO.GR 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία ο Ρούμπεν Σεμέδο

Ελλάδα

|

Category image

Tόμας: «Αδύνατον να πεις όχι στον ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τεράστιο το συνολικό χρέος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ορίζει την τύχη της στο «σπίτι» της

ΑΕΚ

|

Category image

Σε... ιλιγγιώδη ύψη οι τιμές των ξενοδοχείων για το Μουντιάλ 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπακς: Αυτό περιμένουν για να συζητήσουν για ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο

NBA

|

Category image

Άρσεναλ: Κοιτά τον Ροντρίγκο, «ματιές» και σε Λεάο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κορυφαίος προπονητής του μήνα στην Premier League ο Μαρέσκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan GBL: Στην «Sunel Arena» απέναντι στην ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ολυμπιακός: Δεν τρελαίνεται για μεταγραφές ο Μεντιλίμπαρ

Ελλάδα

|

Category image

Έφτασε η ώρα του ECOMMBX All Star Game 2025!

Κύπρος

|

Category image

Μπαπέ VS Παρί Σεν Ζερμέν: Το μυθικό ποσό που αξιώνει ο Γάλλος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άρης: Δύο λύσεις αριστερά και «γρίφος» στον άξονα για τον Χιμένεθ

Ελλάδα

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα βρήκε τον διάδοχο του Λεβαντόφσκι και κοστίζει πολλά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το έργο τους γίνεται πιο εύκολο

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη