Η Μπαρτσελόνα βρήκε τον διάδοχο του Λεβαντόφσκι και κοστίζει πολλά

Η αναζήτηση της Μπαρτσελόνα για έναν μακροπρόθεσμο διάδοχο του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, του οποίου του συμβόλαιο ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, φαίνεται να επεκτείνεται πέρα ​​από τη La Liga και βαθιά στη Serie A. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «El Nacional», ο αρχηγός της Ίντερ, Λαουτάρο Μαρτίνες, έχει αναδειχθεί για άλλη μια φορά ως όνομα που ενδιαφέρει σοβαρά τους ιθύνοντες του καταλανικού συλλόγου.

Με την Μπαρτσελόνα να σχεδιάζει το μέλλον της επιθετικής της γραμμής, ο Αργεντινός επιθετικός θεωρείται ένα από τα λίγα προφίλ που είναι ικανός να προσφέρει τόσο άμεσο αντίκτυπο όσο και μακροπρόθεσμη αξία. Οι «μπλαουγκράνα» αναγνωρίζουν ότι η αντικατάσταση του 37χρονου, πλέον, Λεβαντόφσκι θα είναι μια λεπτή και στρατηγική διαδικασία και είναι θεωρούν ότι ο Μαρτίνες πληροί πολλά από τα κριτήρια που θέτει ως προτεραιότητα ο σύλλογος.

Μάλιστα, αυτό που ενισχύει την αισιοδοξία της Μπαρτσελόνα είναι η φερόμενη διάθεση από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, καθώς λέγεται ότι είναι πρόθυμος να ακούσει προτάσεις από κορυφαίους συλλόγους, συμπεριλαμβανομένης των Καταλανών. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι, παρότι δεν έχουν ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις, στην Μπαρτσελόνα πιστεύουν πως ο επιθετικός θα μπορούσε να πειστεί από ένα ελκυστικό αθλητικό πρότζεκτ. Η φαινομενική προθυμία των εκπροσώπων του να εξετάσουν ευκαιρίες εκτός Ιταλίας έχει ενισχύσει τη φημολογία ότι μια αλλαγή περιβάλλοντος είναι πιθανή, εφόσον προκύψει η κατάλληλη πρόταση.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει το οικονομικό μέγεθος της υπόθεσης. Η Ίντερ θεωρεί τον Μαρτίνες αναπόσπαστο κομμάτι του ρόστε, εκτός αν φτάσει μια εξαιρετικά μεγάλη προσφορά. Δημοσιεύματα από την Ιταλία τονίζουν ότι η ομάδα δεν πρόκειται καν να συζητήσει την πιθανότητα πώλησης του αρχηγού της με ποσό κάτω των 120 εκατομμυρίων ευρώ.

Επιπλέον, στη δυνατή διαπραγματευτική θέση της Ίντερ συμβάλλει και το συμβόλαιο του Μαρτίνες, το οποίο έχει ισχύ μέχρι το 2029. Με μια τόσο μακροχρόνια συμφωνία, ο ιταλικός σύλλογος έχει τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης και μπορεί να καθορίζει τον ρυθμό οποιασδήποτε πιθανής συζήτησης. Εφόσον ο παίκτης δεν πιέζει για μεταγραφή, η Ίντερ δεν έχει κανένα λόγο να χαλαρώσει τη στάση της.

🚨 Inter captain Lautaro Martínez is eyeing a new challenge — and Barcelona are firmly on his radar for next summer. 🇦🇷➡️🇪🇸



With Robert Lewandowski nearing the final stretch of his Barça chapter, Lautaro is keen on stepping in as his long-term successor at the Camp Nou. ✨… pic.twitter.com/HiIMpdtbJq — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 11, 2025

ATHLETIKO.GR