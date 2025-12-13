Από αυτόν εξαρτάται...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο ΑΠΟΕΛ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του και το απόγευμα (18:00) ρίχνεται στη μάχη του β΄ γύρου υποδεχόμενος στο ΓΣΠ την Ε.Ν. Ύψωνα, ενός παλιού γνώριμου, του Ισάμ Τσεπάκ.

Είναι ένα παιχνίδι φαινομενικά εύκολο, όμως πρέπει να τονίσουμε ότι κρύβει παγίδες. Ο αντίπαλος έχει καλό σύνολο και απαιτεί προσοχή στο πώς θα τον αντιμετωπίσεις. Ιδιαίτερα τώρα που οι γαλαζοκιτρινοι έχουν σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα. Τέσσερις παίκτες που υπό άλλες περιπτώσεις θα ήταν ενδεκάδα του, θα είναι εκτός αποστολής. Πρόκειται για τους τιμωρημένους Μάγιερ και Τομάς και τους τραυματίες Ντάλσιο και Πιέρο Σωτηρίου.

Έτσι, λοιπόν, με τις σημαντικές απουσίες στο κέντρο, εκτός απροόπτου ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Πάμπλο Γκαρσία θα... φωνάξει στο αρχικό σχήμα τον Αμπάγκνια, ο οποίος έδειξε ότι είναι πανέτοιμος. Μαζί του θα είναι και ο Σατσιάς, ο οποίος άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στον αγώνα με τον Άρη. Η πιθανότερη ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ για το σημερινό αγώνα, είναι: Μπέλετς, Νανού, Μπρόρσον, Λαΐφης, Σταφυλίδης, Ρόσα, Αμπάγκνια, Σατσιάς, Κούτσακος, Κόρμπου και Ντράζιτς.

Όσον αφορά την προσέλευση κόσμου, υπολογίζεται ότι θα βρεθούν στο ΓΣΠ περίπου 7-8 χιλιάδες για να συμπαρασταθούν στην ομάδα τους.

 

