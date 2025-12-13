ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χάος και βανδαλισμοί σε γήπεδο της Ινδίας: «Ο Μέσι ήρθε μόνο για 10 λεπτά, τόσα χρήματα τσάμπα!»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Χάος και βανδαλισμοί σε γήπεδο της Ινδίας: «Ο Μέσι ήρθε μόνο για 10 λεπτά, τόσα χρήματα τσάμπα!»

Πανικός στην Καλκούτα για τον Αργεντίνο μάγο, με τον κόσμο να κάνει... μπάχαλο το γήπεδο «Σολτ Λέικ» και να είναι έξαλλος με την... ολιγόλεπτη παρουσία του Pulga.

Ένα... χάος προκάλεσε η παρουσία του Λιονέλ Μέσι στην Καλκούτα της Ινδίας, ωστόσο όχι και για τον καλύτερο λόγο. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ βρέθηκε στην χώρα της Ασίας, στο πλαίσιο του τουρ ''GOAT'' που πραγματοποιεί, και με σκοπό να εγκαινιάσει το τεράστιο, ύψους 21 μέτρων άγαλμα προς τιμήν του.

Ο Pulga μάλιστα επρόκειτο να δώσει το παρών και στο στάδιο «Σολτ Λέικ», ούτως ώστε ο κόσμος να δει από κοντά έστω και για λίγο τον μύθο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Μόνο που τα πράγματα δεν κύλησαν και τόσο ομαλά.

Όπως αναφέρουν τα μέσα της περιοχής, η όλη διοργάνωση του event ήταν μια... αποτυχία. Συγκεκριμένα, ένας οπαδός του 38χρονου μάγου δήλωσε χαρακτηριστικά πως ο Μέσι βρέθηκε στο γήπεδο για μόλις 10 λεπτά, χωρίς καν να... ακουμπήσει μια μπάλα, ενώ οι πολιτικοί τον είχαν περικυκλώσει και ο κόσμος δεν μπορούσε να δει τίποτα, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο Αργεντίνος να αποχωρήσει!

Αυτό, είχε σαν αποτέλεσμα την εξαγρίωση των πολιτών, που βανδάλισαν το στάδιο.

«Απολύτως απαίσιο γεγονός. Ήρθε μόνο για 10 λεπτά. Όλοι οι ηγέτες και οι υπουργοί τον περικύκλωσαν. Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Δεν εκτέλεσε ούτε ένα πέναλτι. Ήρθε για 10 λεπτά και έφυγε. Τόσα πολλά χρήματα, συναισθήματα και χρόνος χαμένος. Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα...»

gazzetta.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν τον ξέχασαν...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με Πάμπλο Λάσο στο τιμόνι η Εφές

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η χαμένη ευκαιρία του ΑΠΟΕΛ και ο... χαμός στο κάτω διάζωμα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ζορίστηκε η Μπαρτσελόνα αλλά ο Ραφίνια είπε την πρώτη και την... τελευταία λέξη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σατσιάς: «Έδωσαν και την ψυχή τους οι παίκτες μου»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Κετσπάγια: «Πήγε χαμένη η προσπάθεια δυόμισι μηνών»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το μεγάλο τρίποντο της Ομόνοιας Αρ. απέναντι στην Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τη χαστούκισε η «συγκάτοικος» Ομόνοια Αραδίππου και ξανά σε θέση… υποβιβασμού η Ανόρθωση!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BINTEO: Η «λευκή» ισοπαλία ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Ε.Ν. Ύψωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Είμαι ο πρώτος υπεύθυνος για το αποτέλεσμα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έκρυθμη η κατάσταση στο ΓΣΠ, έξω από τη δυτική οι ΑΠΟΕΛίστες με συνθήματα προς όλους

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Είναι πιο εύκολο να παίζεις απέναντι στον ΑΠΟΕΛ...»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Χαρακίρι στο ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ, έμεινε άσφαιρος κόντρα στην Ε.Ν. Ύψωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νέο σόου από τον Λεβαδειακό με γκολάρα από Κωστή

Ελλάδα

|

Category image

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Νίκησε με ανατροπή η πρωτοπόρος Αναγέννηση Δερύνειας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη