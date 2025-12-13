Χάος και βανδαλισμοί σε γήπεδο της Ινδίας: «Ο Μέσι ήρθε μόνο για 10 λεπτά, τόσα χρήματα τσάμπα!»

Ένα... χάος προκάλεσε η παρουσία του Λιονέλ Μέσι στην Καλκούτα της Ινδίας, ωστόσο όχι και για τον καλύτερο λόγο. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ βρέθηκε στην χώρα της Ασίας, στο πλαίσιο του τουρ ''GOAT'' που πραγματοποιεί, και με σκοπό να εγκαινιάσει το τεράστιο, ύψους 21 μέτρων άγαλμα προς τιμήν του.

Ο Pulga μάλιστα επρόκειτο να δώσει το παρών και στο στάδιο «Σολτ Λέικ», ούτως ώστε ο κόσμος να δει από κοντά έστω και για λίγο τον μύθο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Μόνο που τα πράγματα δεν κύλησαν και τόσο ομαλά.

Όπως αναφέρουν τα μέσα της περιοχής, η όλη διοργάνωση του event ήταν μια... αποτυχία. Συγκεκριμένα, ένας οπαδός του 38χρονου μάγου δήλωσε χαρακτηριστικά πως ο Μέσι βρέθηκε στο γήπεδο για μόλις 10 λεπτά, χωρίς καν να... ακουμπήσει μια μπάλα, ενώ οι πολιτικοί τον είχαν περικυκλώσει και ο κόσμος δεν μπορούσε να δει τίποτα, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο Αργεντίνος να αποχωρήσει!

Αυτό, είχε σαν αποτέλεσμα την εξαγρίωση των πολιτών, που βανδάλισαν το στάδιο.

«Απολύτως απαίσιο γεγονός. Ήρθε μόνο για 10 λεπτά. Όλοι οι ηγέτες και οι υπουργοί τον περικύκλωσαν. Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Δεν εκτέλεσε ούτε ένα πέναλτι. Ήρθε για 10 λεπτά και έφυγε. Τόσα πολλά χρήματα, συναισθήματα και χρόνος χαμένος. Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα...»

Kolkata, West Bengal: Angry fans vandalise the Salt Lake Stadium in Kolkata, alleging poor management of the event



A fan of star footballer Lionel Messi said, "Absolutely terrible event. He came for just 10 minutes. All the leaders and ministers surrounded him. We couldn't see… pic.twitter.com/a3RsbEFmTi — ANI (@ANI) December 13, 2025

gazzetta.gr