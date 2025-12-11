Οι μεταδόσεις σήμερα (11/12)
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 11/12
ΡΙΚ 1
22:00 Ραπίντ Βιέννης - Ομόνοια
Cytavision 3
19:45 Xάκεν - ΑΕΚ Λάρνακας
22:00 Βασιλεία - Άστον Βίλα
Cytavision 4
19:45 Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ
22:00 Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν
Cytavision 5
19:45 Σάμσουνσμπορ - ΑΕΚ Αθηνών
22:00 Σελμπούρν - Κρίσταλ Πάλας
Cytavision 6
19:45 Ουτρέχτη - Νότιγχαμ Φόρεστ
22:00 Σέλτικ - Ρόμα
Cytavision 7
19:45 Ντ. Ζάγκρεμπ - Μπέτις
22:00 Φράιμπουργκ - Σάλτσμπουργκ
Novasports Prime
21:30 Μπάσκετ: Αρμάνι - Παναθηναϊκός
Novasports 4
21:30 Μπάσκετ: Ρεάλ - Μπασκόνια
Novasports 5
21:30 Μπάσκετ: Βαλένθια - Εφές
Novasports 6
21:45 Μπάσκετ: Παρίς - Ζαλγκίρις
Novasports Start
21:05 Μπάσκετ: Μακάμπι Τ.Α - Βιλερμπάν