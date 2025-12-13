Stoiximan GBL: Στην «Sunel Arena» απέναντι στην ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός

Η 10η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League θα ξεκινήσει το Σάββατο (13/12), με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Το Σάββατο (13/12) αρχίζει η 10η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League, με τέσσερις αναμετρήσεις.

Αρχικά, ο Ηρακλής θα υποδεχθεί στο Ιβανώφειο τον Άρη Betsson για το ντέρμπι Θεσσαλονίκης, με το τζάμπολ να γίνεται στις 16:00 (ΕΡΤ2 Σπορ). Την ίδια ώρα, η Μύκονος Betsson θα φιλοξενεί στο «Π. Χανιώτη» την Καρδίτσα (ΕΡΤ Sports 1).

Ακόμη, ο Πανιώνιος στο «Μ. Λιούγκας» θα κοντραριστεί με τον Προμηθέα Πάτρας (18:15, ΕΡΤ Sports 1) και τέλος η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό AKTOR στην «Sunel Arena». Το ματς θα ξεκινήσει στις 20:30 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

16:00 Ηρακλής - Άρης Betsson

16:00 Μύκονος Betsson - Καρδίτσα

18:15 Πανιώνιος - Προμηθέας Πάτρας

20:30 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός AKTOR

