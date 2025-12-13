ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπενζεμά για Ρεάλ: «Λείπει η παρουσία ενός έμπειρου παίκτη που θα μιλήσει... έξω απ' τα δόντια»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπενζεμά για Ρεάλ: «Λείπει η παρουσία ενός έμπειρου παίκτη που θα μιλήσει... έξω απ' τα δόντια»

Ο Καρίμ Μπενζεμά μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί στη Ρεάλ Μαδρίτης και ήταν ξεκάθαρος για το τι λείπει από τη «βασίλισσα».

Η σεζόν κυλάει με τον χειρότερο τρόπο για τη Ρεάλ Μαδρίτης τον τελευταίο ενάμιση μήνα. Έπειτα από τη μεγάλη νίκη επί της Μπαρτσελόνα στο «clasico», η «βασίλισσα», έχει πάρει την... κάτω βόλτα, με μόλις δύο νίκες σε έξι παιχνίδια στο πρωτάθλημα, ενώ ακολούθησε και η ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League, φέρνοντας εσωστρέφεια στην ομάδα.

Ο Τσάμπι Αλόνσο βρίσκεται σε δυσμενή θέση, με αρκετά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για «τελικό» απέναντι στην Αλαβές για το μέλλον του στον σύλλογο, την ώρα που φημολογείται ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές είναι δυσαρεστημένοι μαζί του.

Η διοίκηση της Ρεάλ, έχει ξεκαθαρίσει ότι στηρίζει τον Ισπανό τεχνικό, ωστόσο σε μια ομάδα τέτοιου βεληνεκούς, είναι γνωστό, ότι όταν δεν έρχονται άμεσα τα αποτελέσματα, δεν στεριώνει ένας προπονητής.

Ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία των «μερένχες», ο οποίος υπήρξε εκ των πρωταγωνιστών σε ουκ ολίγες επιτυχίες της ομάδας, ο Καρίμ Μπενζεμά, μίλησε στην «Equipe» για την κατάσταση των Μαδριλένων, επισημαίνοντας ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν κατά τη γνώμη του.

Ο Γάλλος επιθετικός, στάθηκε στην έλλειψη ενός έμπειρου ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα είχε ηγετική μορφή και θα μπορούσε να μιλήσει στους αστέρες της ομάδας και να τη συσπειρώσει. Ένας ποδοσφαιριστής σαν τον ίδιο, ή τους Σέρχιο Ράμος ή Λούκα Μόντριτς για παράδειγμα.

«Ο Τσάμπι Αλόνσο δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Έχει να διαχειριστεί μεγάλα ονόματα και πρέπει απλώς να βρει τρόπο να τους κάνει να λειτουργήσουν μαζί στο γήπεδο.

Είναι δύσκολο. Κάθε παίκτης έχει το "εγώ" του. Πρέπει αυτοί οι αστέρες να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να δουν τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας ξεχωριστά. Το πρόβλημα που έχουν κάποιοι, είναι ότι δεν μπορούν να αποδεχθούν ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι καλύτερους από εκείνους, ή σκοράρει περισσότερα γκολ.

Ακόμα και αν ο συμπαίκτης σου είναι καλύτερος από εσένα, ακόμα σε χρειάζεται, γιατί δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του.

Ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα, είναι ότι δεν υπάρχει ένας έμπειρος ποδοσφαριστής, ένας βετεράνος, ο οποίος θα μπορούσε να πιάσει τον Εμπαπέ, τον Μπέλιγχαμ και τον Βινίσιους και να τους εξηγήσει τι πάει στραβά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπενζεμά.

athletiko.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άρης: Δύο λύσεις αριστερά και «γρίφος» στον άξονα για τον Χιμένεθ

Ελλάδα

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα βρήκε τον διάδοχο του Λεβαντόφσκι και κοστίζει πολλά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το έργο τους γίνεται πιο εύκολο

ΑΕΛ

|

Category image

Εντολή Φλικ: «Δεν τον αφήνω να φύγει από τη Μπαρτσελόνα!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χάος και βανδαλισμοί σε γήπεδο της Ινδίας: «Ο Μέσι ήρθε μόνο για 10 λεπτά, τόσα χρήματα τσάμπα!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η μεγάλη στιγμή του Άγγελου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νέοι παίκτες στο πρώτο κυπριακό ποδοσφαιρικό επιτραπέζιο «Μάχη στο Γήπεδο»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Μπενζεμά για Ρεάλ: «Λείπει η παρουσία ενός έμπειρου παίκτη που θα μιλήσει... έξω απ' τα δόντια»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από αυτόν εξαρτάται...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Πιθανή η πρόωρη επιστροφή του Τσιμίκα στη Λίβερπουλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε Στέλιος Κυριακίδης, ΓΣΠ και Αντώνης Παπαδόπουλος

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ποια ελληνική ομάδα έχει πάρει τις περισσότερες νίκες στην Ευρώπη φέτος

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια: Βγήκαν τα εισιτήρια για Ρακόφ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Για την πιο μεγάλη ανάσα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με απουσίες στο Αγρίνιο η ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη