Μπενζεμά για Ρεάλ: «Λείπει η παρουσία ενός έμπειρου παίκτη που θα μιλήσει... έξω απ' τα δόντια»

Η σεζόν κυλάει με τον χειρότερο τρόπο για τη Ρεάλ Μαδρίτης τον τελευταίο ενάμιση μήνα. Έπειτα από τη μεγάλη νίκη επί της Μπαρτσελόνα στο «clasico», η «βασίλισσα», έχει πάρει την... κάτω βόλτα, με μόλις δύο νίκες σε έξι παιχνίδια στο πρωτάθλημα, ενώ ακολούθησε και η ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League, φέρνοντας εσωστρέφεια στην ομάδα.

Ο Τσάμπι Αλόνσο βρίσκεται σε δυσμενή θέση, με αρκετά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για «τελικό» απέναντι στην Αλαβές για το μέλλον του στον σύλλογο, την ώρα που φημολογείται ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές είναι δυσαρεστημένοι μαζί του.

Η διοίκηση της Ρεάλ, έχει ξεκαθαρίσει ότι στηρίζει τον Ισπανό τεχνικό, ωστόσο σε μια ομάδα τέτοιου βεληνεκούς, είναι γνωστό, ότι όταν δεν έρχονται άμεσα τα αποτελέσματα, δεν στεριώνει ένας προπονητής.

Ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία των «μερένχες», ο οποίος υπήρξε εκ των πρωταγωνιστών σε ουκ ολίγες επιτυχίες της ομάδας, ο Καρίμ Μπενζεμά, μίλησε στην «Equipe» για την κατάσταση των Μαδριλένων, επισημαίνοντας ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν κατά τη γνώμη του.

Ο Γάλλος επιθετικός, στάθηκε στην έλλειψη ενός έμπειρου ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα είχε ηγετική μορφή και θα μπορούσε να μιλήσει στους αστέρες της ομάδας και να τη συσπειρώσει. Ένας ποδοσφαιριστής σαν τον ίδιο, ή τους Σέρχιο Ράμος ή Λούκα Μόντριτς για παράδειγμα.

«Ο Τσάμπι Αλόνσο δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Έχει να διαχειριστεί μεγάλα ονόματα και πρέπει απλώς να βρει τρόπο να τους κάνει να λειτουργήσουν μαζί στο γήπεδο.

Είναι δύσκολο. Κάθε παίκτης έχει το "εγώ" του. Πρέπει αυτοί οι αστέρες να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να δουν τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας ξεχωριστά. Το πρόβλημα που έχουν κάποιοι, είναι ότι δεν μπορούν να αποδεχθούν ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι καλύτερους από εκείνους, ή σκοράρει περισσότερα γκολ.

Ακόμα και αν ο συμπαίκτης σου είναι καλύτερος από εσένα, ακόμα σε χρειάζεται, γιατί δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του.

Ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα, είναι ότι δεν υπάρχει ένας έμπειρος ποδοσφαριστής, ένας βετεράνος, ο οποίος θα μπορούσε να πιάσει τον Εμπαπέ, τον Μπέλιγχαμ και τον Βινίσιους και να τους εξηγήσει τι πάει στραβά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπενζεμά.

athletiko.gr