Άρσεναλ: Κοιτά τον Ροντρίγκο, «ματιές» και σε Λεάο!

Ραφαέλ Λεάο και Ροντρίγκο οι επόμενοι στόχοι της Άρσεναλ, η οποία όπως φαίνεται θέλει να κάνει γερό… μπάσιμο στη μεταγραφική αγορά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «CaughtOffside», η ομάδα του Αρτέτα κοιτά τις περιπτώσεις τόσο του Ροντρίγκο, όσο και του Λεάο. Ο πρώτος δεν παίρνει πολύ χρόνο συμμετοχής, με το μέλλον του στη Ρεάλ Μαδρίτης να μην είναι… σίγουρο.

Από την άλλη, ο Ποροτγάλος εξτρέμ, αρέσει πολύ στους «κανονιέρηδες», αλλά δεσμεύεται με συμβόλαιο στη Μίλαν, έως και το 2028

