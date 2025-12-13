Άρσεναλ: Κοιτά τον Ροντρίγκο, «ματιές» και σε Λεάο!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Άρσεναλ θέλει να συνεχίσει όπως έχει αρχίσει τη χρονιά, κάνοντας μεταγραφικό… ντόρο. Σύμφωνα με πληροφορίες παρακολουθεί δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, για τα άκρα τις επίθεσης.

Ραφαέλ Λεάο και Ροντρίγκο οι επόμενοι στόχοι της Άρσεναλ, η οποία όπως φαίνεται θέλει να κάνει γερό… μπάσιμο στη μεταγραφική αγορά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «CaughtOffside», η ομάδα του Αρτέτα κοιτά τις περιπτώσεις τόσο του Ροντρίγκο, όσο και του Λεάο. Ο πρώτος δεν παίρνει πολύ χρόνο συμμετοχής, με το μέλλον του στη Ρεάλ Μαδρίτης να μην είναι… σίγουρο.

Από την άλλη, ο Ποροτγάλος εξτρέμ, αρέσει πολύ στους «κανονιέρηδες», αλλά δεσμεύεται με συμβόλαιο στη Μίλαν, έως και το 2028

