Οι μεταδόσεις σήμερα (13/12)
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Σάββατο 13/12
Cytavision 1
19:00 Ομόνοια Αρ. - Ανόρθωση
Cytavision 2
17:00 Ακρίτας Χλ. - Εθνικός Άχνας
Cytavision 3
17:00 Λίβερπουλ - Μπράιτον
19:30 Μπέρνλι - Φούλαμ
22:00 Άρσεναλ - Γουλβς
Cytavision 4
16:00 Τορίνο - Κρεμονέζε
19:00 Πάρμα - Λάτσιο
21:45 Αταλάντα - Κάλιαρι
Cytavision 5
17:00 Τσέλσι - Έβερτον
20:00 Κήφισια - Αστέρας Τρ.
Cytavision 6
17:00 ΟΦΗ - Πανσερραϊκός
Cytavision 7
22:30 Σπόρτινγκ - AVS
Cytavision 8
15:00 Ατλέτικο - Βαλένθια
19:30 Μπαρτσελόνα - Οσασούνα
Novasports 2
17:00 Λεβαδειακός - Λάρισα
Novasports 3
16:30 Γκλάντμπαχ - Βόλφσμπουργκ
19:30 Λεβερκούζεν - Κολωνία
Novasports 4
21:30 Ανόβερο - Μπόχουμ
Novasports 5
16:30 Άιντραχτ - Άουγκσμπουργκ
Novasports 6
16:30 Χόφενχαϊμ - Αμβούργο
Novasports Start
16:30 Ζανκτ Παουλί - Χάιντενχαϊμ
Cablenet Sports 1
18:00 ΑΠΟΕΛ - Ε.Ν. Ύψωνα
Cablenet Sports 2
15:00 Ρεντ Σταρ - Ρεμς
18:00 Ρεν - Μπρεστ
20:00 Μετζ - Παρί Σεν Ζερμέν
22:05 Παρίς FC - Τουλούζ
Cablenet Sports 3
17:30 Τέλσταρ - Μπρέντα
21:00 Αϊντχόφεν - Χεράκλες