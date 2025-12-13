Μπαπέ VS Παρί Σεν Ζερμέν: Το μυθικό ποσό που αξιώνει ο Γάλλος

Η περίπτωση του Κίλιαν Μπαπέ… συνεχίζει να ταλανίζει την Παρί Σεν Ζερμέν! Η φυγή του Γάλλου σταρ από το ρόστερ των Παριζιάνων για χάρη της Ρεάλ Μαδρίτης έκανε τεράστια ζημιά στον σύλλογο.

Οι σχέσεις μεταξύ των Κίλιαν Μπαπέ και διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν είναι στα «μαχαίρια» και στα… δικαστήρια.

Η πλευρά του σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, αξιώνει 309 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση από τους Παριζιάνους, σύμφωνα με ΜΜΕ της Αγγλίας, καθώς ο μάνατζερ του Γάλλου σταρ θεωρεί πως οι πρωταθλητές της Ligue 1, του «χρωστάνε» αυτό το τεράστιο ποσό.

Από την άλλη η Παρί Σεν Ζερμέν απάντησε με δικιά της μήνυση, αξιώνοντας 440 εκατ. ευρώ για την οικονομική ζημιά που άφησε στον σύλλογο η φυγή του Μπαπέ, σύμφωνα με την Τhe Athletic.

Μάλιστα, η απόφαση αναμένεται να γίνει γνωστή στις 16 του Δεκέμβρη και οι δύο πλευρές την αναμένουν με τεράστιο ενδιαφέρον!

sportsking.gr