Εντολή Φλικ: «Δεν τον αφήνω να φύγει από τη Μπαρτσελόνα!»

Ο Χάνσι Φλικ δεδομένα έχει αλλάξει το κλίμα στη Μπαρτσελόνα με την βοήθεια φυσικά… της Ρεάλ Μαδρίτης, που συνεχίζει να βρίσκεται σε κρίση.

Η Μπαρτσελόνα πλέον είναι με ηρεμία στην πρώτη θέση της Λα Λίγκα, με τις επιστροφές παικτών να έχουν επιδράσει θετικά στην αγωνιστική εικόνα των Καταλανών.

Δεδομένα, ο Ραφίνια ήταν και παραμένει ένας από τους παίκτες-κλειδιά στο ρόστερ του Χάνσι Φλικ και ο κόουτς των Μπλαουγκράνα τον θεωρεί ως τον ηγέτη της ομάδας, τόσο εντός, όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Φυσικά αρκετές ομάδες έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Βραζιλιάνο σταρ, με τον Φλικ όμως… να δίνει ξεκάθαρη εντολή στην διοίκηση της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Φλικ ξεκαθάρισε πως ο Ραφίνια ΔΕΝ πωλείται!

Για αυτόν τον λόγο και η Μπαρτσελόνα πείσθηκε και εν τέλει αναμένεται να αρνηθεί κάθε πιθανό πρόταση που θα φτάσει στα γραφεία της για τον Ραφίνια το επόμενο καλοκαίρι.

Έτσι ο Ραφίνια αναμένεται να παραμείνει στο ρόστερ της Μπαρτσελόνα, ακόμα και αν δεν κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Να θυμίσουμε πως το υπάρχον συμβόλαιο του έμπειρου επιθετικού με τους πρωταθλητές της Ισπανίας Μέχρι και το καλοκαίρι του 2028. Την φετινή σεζόν ο Ραφίνια υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό και έμεινε εκτός δράσης για αρκετό καιρό, έχοντας πραγματοποιήσει 9 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της La Liga, έχοντας σκοράρει 4 γκολ, ενώ έχει μοιράσει και 3 ασίστ.

