ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εντολή Φλικ: «Δεν τον αφήνω να φύγει από τη Μπαρτσελόνα!»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εντολή Φλικ: «Δεν τον αφήνω να φύγει από τη Μπαρτσελόνα!»

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, ξεκαθάρισε στην διοίκηση πως ο Ραφίνια... δεν είναι προς πώληση

Ο Χάνσι Φλικ δεδομένα έχει αλλάξει το κλίμα στη Μπαρτσελόνα με την βοήθεια φυσικά… της Ρεάλ Μαδρίτης, που συνεχίζει να βρίσκεται σε κρίση.

Η Μπαρτσελόνα πλέον είναι με ηρεμία στην πρώτη θέση της Λα Λίγκα, με τις επιστροφές παικτών να έχουν επιδράσει θετικά στην αγωνιστική εικόνα των Καταλανών.

Δεδομένα, ο Ραφίνια ήταν και παραμένει ένας από τους παίκτες-κλειδιά στο ρόστερ του Χάνσι Φλικ και ο κόουτς των Μπλαουγκράνα τον θεωρεί ως τον ηγέτη της ομάδας, τόσο εντός, όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Φυσικά αρκετές ομάδες έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Βραζιλιάνο σταρ, με τον Φλικ όμως… να δίνει ξεκάθαρη εντολή στην διοίκηση της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Φλικ ξεκαθάρισε πως ο Ραφίνια ΔΕΝ πωλείται!

Για αυτόν τον λόγο και η Μπαρτσελόνα πείσθηκε και εν τέλει αναμένεται να αρνηθεί κάθε πιθανό πρόταση που θα φτάσει στα γραφεία της για τον Ραφίνια το επόμενο καλοκαίρι.

Έτσι ο Ραφίνια αναμένεται να παραμείνει στο ρόστερ της Μπαρτσελόνα, ακόμα και αν δεν κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Να θυμίσουμε πως το υπάρχον συμβόλαιο του έμπειρου επιθετικού με τους πρωταθλητές της Ισπανίας Μέχρι και το καλοκαίρι του 2028. Την φετινή σεζόν ο Ραφίνια υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό και έμεινε εκτός δράσης για αρκετό καιρό, έχοντας πραγματοποιήσει 9 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της La Liga, έχοντας σκοράρει 4 γκολ, ενώ έχει μοιράσει και 3 ασίστ.

sportsking.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν τον ξέχασαν...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με Πάμπλο Λάσο στο τιμόνι η Εφές

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η χαμένη ευκαιρία του ΑΠΟΕΛ και ο... χαμός στο κάτω διάζωμα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ζορίστηκε η Μπαρτσελόνα αλλά ο Ραφίνια είπε την πρώτη και την... τελευταία λέξη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σατσιάς: «Έδωσαν και την ψυχή τους οι παίκτες μου»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Κετσπάγια: «Πήγε χαμένη η προσπάθεια δυόμισι μηνών»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το μεγάλο τρίποντο της Ομόνοιας Αρ. απέναντι στην Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τη χαστούκισε η «συγκάτοικος» Ομόνοια Αραδίππου και ξανά σε θέση… υποβιβασμού η Ανόρθωση!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BINTEO: Η «λευκή» ισοπαλία ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Ε.Ν. Ύψωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Είμαι ο πρώτος υπεύθυνος για το αποτέλεσμα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έκρυθμη η κατάσταση στο ΓΣΠ, έξω από τη δυτική οι ΑΠΟΕΛίστες με συνθήματα προς όλους

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Είναι πιο εύκολο να παίζεις απέναντι στον ΑΠΟΕΛ...»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Χαρακίρι στο ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ, έμεινε άσφαιρος κόντρα στην Ε.Ν. Ύψωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νέο σόου από τον Λεβαδειακό με γκολάρα από Κωστή

Ελλάδα

|

Category image

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Νίκησε με ανατροπή η πρωτοπόρος Αναγέννηση Δερύνειας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη