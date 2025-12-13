Ολυμπιακός: Δεν τρελαίνεται για μεταγραφές ο Μεντιλίμπαρ

Τον ρυθμό του έχει βρει ο Ολυμπιακός εδώ και αρκετές εβδομάδες, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να είναι ευχαριστημένος συνολικά από τους παίκτες του. Γι’ αυτό και δεν κάνει καμία σκέψη για μεταγραφές ενόψει του Ιανουαρίου. Γενικά, ο Βάσκος έχει δείξει ότι δεν θέλει αλλαγές στο ρόστερ μέσα στη σεζόν. Εξάλλου, και τα καλοκαιρινά αποκτήματα εντάχθηκαν με τον χρόνο τους στην ομάδα και δεν θέλει ξανά να περάσει ένα τέτοιο στάδιο, καθώς νιώθει πως η ομάδα του δεν χρειάζεται κάπου ενίσχυση.

Παρόλα αυτά, τα σενάρια εμπλέκουν τους Πειραιώτες σε διάφορες περιπτώσεις παικτών, κυρίως για την άμυνα, με τα ονόματα των Περέιρα, Ντιαλό, όπως εσχάτως και τη θέση ένα, με τον Μανδά. Ωστόσο, ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί ότι δεν υπάρχει κάποια μεγάλη ανάγκη στο ρόστερ. Εξάλλου, παίκτες όπως ο Στρεφέτσα έδειξαν ότι αξίζουν μια θέση στα πλάνα του, με τους Μάνσα και Καμπελά ακόμα να μην τον έχουν πείσει. Ωστόσο, υπάρχουν λύσεις στο ρόστερ.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κινηθεί καθόλου στο μεταγραφικό παζάρι τον Ιανουάριο, αλλά κυρίως θα γίνει με παίκτες που θα αποκτηθούν με ορίζοντα το μέλλον. Όπως πέρυσι είχαν κλείσει από νωρίς οι Αθανασίου και Μπετανκόρ.

sdna.gr