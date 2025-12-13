ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολυμπιακός: Δεν τρελαίνεται για μεταγραφές ο Μεντιλίμπαρ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ολυμπιακός: Δεν τρελαίνεται για μεταγραφές ο Μεντιλίμπαρ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι πολύ θετικός στο να γίνουν μεταγραφές τον Ιανουάριο στον Ολυμπιακό.

Τον ρυθμό του έχει βρει ο Ολυμπιακός εδώ και αρκετές εβδομάδες, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να είναι ευχαριστημένος συνολικά από τους παίκτες του. Γι’ αυτό και δεν κάνει καμία σκέψη για μεταγραφές ενόψει του Ιανουαρίου. Γενικά, ο Βάσκος έχει δείξει ότι δεν θέλει αλλαγές στο ρόστερ μέσα στη σεζόν. Εξάλλου, και τα καλοκαιρινά αποκτήματα εντάχθηκαν με τον χρόνο τους στην ομάδα και δεν θέλει ξανά να περάσει ένα τέτοιο στάδιο, καθώς νιώθει πως η ομάδα του δεν χρειάζεται κάπου ενίσχυση.

Παρόλα αυτά, τα σενάρια εμπλέκουν τους Πειραιώτες σε διάφορες περιπτώσεις παικτών, κυρίως για την άμυνα, με τα ονόματα των Περέιρα, Ντιαλό, όπως εσχάτως και τη θέση ένα, με τον Μανδά. Ωστόσο, ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί ότι δεν υπάρχει κάποια μεγάλη ανάγκη στο ρόστερ. Εξάλλου, παίκτες όπως ο Στρεφέτσα έδειξαν ότι αξίζουν μια θέση στα πλάνα του, με τους Μάνσα και Καμπελά ακόμα να μην τον έχουν πείσει. Ωστόσο, υπάρχουν λύσεις στο ρόστερ.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κινηθεί καθόλου στο μεταγραφικό παζάρι τον Ιανουάριο, αλλά κυρίως θα γίνει με παίκτες που θα αποκτηθούν με ορίζοντα το μέλλον. Όπως πέρυσι είχαν κλείσει από νωρίς οι Αθανασίου και Μπετανκόρ.

sdna.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν τον ξέχασαν...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με Πάμπλο Λάσο στο τιμόνι η Εφές

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η χαμένη ευκαιρία του ΑΠΟΕΛ και ο... χαμός στο κάτω διάζωμα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ζορίστηκε η Μπαρτσελόνα αλλά ο Ραφίνια είπε την πρώτη και την... τελευταία λέξη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σατσιάς: «Έδωσαν και την ψυχή τους οι παίκτες μου»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Κετσπάγια: «Πήγε χαμένη η προσπάθεια δυόμισι μηνών»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το μεγάλο τρίποντο της Ομόνοιας Αρ. απέναντι στην Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τη χαστούκισε η «συγκάτοικος» Ομόνοια Αραδίππου και ξανά σε θέση… υποβιβασμού η Ανόρθωση!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BINTEO: Η «λευκή» ισοπαλία ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Ε.Ν. Ύψωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Είμαι ο πρώτος υπεύθυνος για το αποτέλεσμα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έκρυθμη η κατάσταση στο ΓΣΠ, έξω από τη δυτική οι ΑΠΟΕΛίστες με συνθήματα προς όλους

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Είναι πιο εύκολο να παίζεις απέναντι στον ΑΠΟΕΛ...»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Χαρακίρι στο ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ, έμεινε άσφαιρος κόντρα στην Ε.Ν. Ύψωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νέο σόου από τον Λεβαδειακό με γκολάρα από Κωστή

Ελλάδα

|

Category image

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Νίκησε με ανατροπή η πρωτοπόρος Αναγέννηση Δερύνειας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη