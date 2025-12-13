Έφτασε η ώρα του ECOMMBX All Star Game 2025!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η αντίστροφη μέτρηση για το ECOMMBX All Star Game 2025 ολοκληρώνεται, με τη μεγαλύτερη μπασκετική γιορτή της χρονιάς να δίνει ραντεβού με τους φιλάθλους την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στις 16:00, στην κλειστή αίθουσα «Ελευθερία» στη Λευκωσία.

Το φετινό All Star Game, που διοργανώνεται από την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, συνδυάζει υψηλού επιπέδου θέαμα εντός παρκέ με ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτήρα του All Star Game ως κορυφαίου αθλητικού και κοινωνικού γεγονότος.

Τα εισιτήρια του ECOMMBX All Star Game 2025 είναι διαθέσιμα στο https://www.ticketbox.com.cy/cbf-all-star/14-12.

Στο αγωνιστικό σκέλος, οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τους All Stars του 2025, χωρισμένους σε δύο μικτές ομάδες ανδρών και γυναικών, Κυπρίων και ξένων καλαθοσφαιριστών. Τους πάγκους θα καθοδηγήσουν κορυφαίοι προπονητές του κυπριακού μπάσκετ: από τη μία πλευρά οι Ομοσπονδιακοί προπονητές Χριστόφορος Λειβαδιώτης και Γιώργος Παλάλας και από την άλλη ο Γιάννης Δαμαλής του Κεραυνού και η Κάλια Παπαδοπούλου της ΑΕΛ.

Δείτε εδώ τα ρόστερ των δύο ομάδων, των «Griffins» και των «Dragons», ονόματα εμπνευσμένα από τη χορηγό ECOMMBX.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκεντρώνει και ο διαγωνισμός τριπόντων, στον οποίο συμμετέχουν κορυφαίοι σουτέρ από την ECOMMBX Basket League και το Πρωτάθλημα Γυναικών, με βάση τα ποσοστά ευστοχίας τους από τα 6.75μ., προσθέτοντας επιπλέον αγωνιστική ένταση και θέαμα στο πρόγραμμα της ημέρας. Δείτε εδώ τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό τριπόντων.

Παράλληλα, το ECOMMBX All Star Game 2025 υπόσχεται ένα ολοκληρωμένο show για τους θεατές. Οι εντυπωσιακοί Crazy Dunkers από τη Γαλλία, η μουσική του DJ Andrez, καθώς και η παρουσία γνωστών παρουσιαστών και σχολιαστών, θα δημιουργήσουν μια μοναδική ατμόσφαιρα στις εξέδρες. Οι φίλαθλοι θα έχουν επίσης την ευκαιρία να διεκδικήσουν πλούσια δώρα, μεταξύ των οποίων αυθεντική μπάλα του FIBA EuroBasket 2025, φανέλα της Εθνικής Κύπρου και επίσημα προϊόντα του Ευρωμπάσκετ, καθώς και προσφορές από τους χορηγούς της διοργάνωσης.

Το ECOMMBX All Star Game 2025 θα προσφέρει ένα αξέχαστο καλαθοσφαιρικό δίωρο, σε ένα εύκολα προσβάσιμο χώρο, με άνεση, ψυχαγωγία και δράση για μικρούς και μεγάλους.

ECOMMBX All Star Game 2025

14/12/2025 | 🕓 16:00

Στάδιο «Ελευθερία», Λευκωσία

https://www.ticketbox.com.cy/cbf-all-star/14-12

 

