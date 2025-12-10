Οι μεταδόσεις σήμερα (10/12)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Τετάρτη 10/12
Cytavision 1
20:30 Φούτσαλ: Ομόνοια - ΑΕΚ
Cytavision 2
22:00 Μπενφίκα - Νάπολι
Cytavision 3
19:45 Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη
20:00 Γιουβέντους - Πάφος FC
Cytavision 4
15:00 Υouth League: Κλαμπ Μπριζ - Άρσεναλ
19:45 Καραμπάχ - Άγιαξ
22:00 Ρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι
Cytavision 5
17:00 Υouth League: Ρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι
22:00 Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ
Cytavision 6
22:00 Κλαμπ Μπριζ - Άρσεναλ
Cytavision 7
15:00 94η Ιπποδρομιακή Συνάντηση
22:00 Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί
Cytavision 8
19:00 Βόλεϊ: Ζαβιέρτσιε - Ρζεσζούβ
Cablenet Sports 2
22:00 Τσέλσι - Ρόμα (Γ)
19:45 Μπαρτσελόνα - Μπενφίκα (Γ)
22:00 Μάντσεστερ Γ. - Λιόν (Γ)
Cablenet Sports 3
19:45 Βαλερένγκα - Παρί (Γ)
22:00 Ατλέτικο - Μπάγερν (Γ)
Νοvasports 5
21:45 Μπάσκετ: Μανρέσα - Τσεντεβίτα Ολίμπια
Νοvasports 4
20:00 Μπάσκετ: Μπουντουσνόστ - Λόντον Λάιονς
Νοvasports Prime
20:00 Μπάσκετ: Άρης - Ρέγιερ
Novasports Start
20:00 Μπάσκετ: Ράτιοφαρμ Ουλμ - Ανκάρα