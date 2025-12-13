Το έργο τους γίνεται πιο εύκολο

Το θετικό για τα άτομα που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα είναι ότι δεν θα χρειαστεί να μπουν σε… προβληματισμό όσον αφορά τους παίκτες που θα φύγουν για να ανοίξουν θέσεις, μιας και είναι συμπληρωμένος ο κατάλογος Α. Ο Ουεντραόγκο δεν έπαιξε καθόλου, ο Τομαλά κατέγραψε μόλις έξι λεπτά, ενώ στη «μαύρη» λίστα μπαίνει και ο Ζράντι που είναι συνεχώς στο ιατρικό δελτίο, με αποτέλεσμα να έχει αγωνιστεί μόλις 58 λεπτά. Αυτόματα λοιπόν ανοίγουν τρεις θέσεις οι οποίες μπορούν να καλυφτούν με παίκτες που θα δώσουν το κάτι παραπάνω. Στην περίπτωση που δεν βρεθεί λύση να αποχωρήσουν, δεν θα εγγραφούν, όμως θα κοστίζουν, και στην ΑΕΛ θέλουν να αποφύγουν αυτό το σενάριο.

Όσον αφορά την αυριανή εξόρμηση στο ΓΣΠ για το ματς με τον Ολυμπιακό, υπάρχει πίστη για το τρίτο διπλό. Άλλωστε πήρε… φόρα και μετρά δύο στη σειρά, επί ΑΠΟΕΛ και Ομόνοιας Αραδίππου.