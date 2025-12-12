Oι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (12/12)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Cytavision 2
19:00 Nέα Σαλαμίνα - Καρμιώτισσα
Cytavision 4
21:45 Λέτσε - Πίζα
Cytavision 6
19:00 Μπάσκετ: ΑΕΛ - Ανόρθωση
Cytavision 7
14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
Cytavision 8
22:00 Σοσιεδάδ - Τζιρόνα
Novasports Prime
21:30 Μπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός
Novasports 2
19:30 Γκρόιτερ Φιρτ - Χέρτα
Novasports 3
21:30 Ουνιόν Βερ. - Λειψία
Novasports 4
20:30 Μπάσκετ: Μονακό - Φενέρμπαχτσε
Novasports 5
18:00 Μπάσκετ: Ντουμπάι - Μπάγερν
21:30 Μπάσκετ: Παρτιζάν - Ερ. Αστέρας
Novasports Start
21:30 Mπάσκετ: Βιρ. Μπολόνια - Χάποελ Τ.Α.
Cablenet Sports 2
21:45 Ανζέ - Ναντ
Cablenet Sports 3
20:30 Βόλεϊ: Α.Ε. Καραβά - Παφιακός