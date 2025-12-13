Νέοι παίκτες στο πρώτο κυπριακό ποδοσφαιρικό επιτραπέζιο «Μάχη στο Γήπεδο»

Το πρώτο κυπριακό ποδοσφαιρικό επιτραπέζιο «Μάχη στο Γήπεδο», επιστρέφει με την κυκλοφορία των νέων καρτών ποδοσφαιριστών για τη σεζόν 2025-2026!

Το Core Series Pack προσθέτει μια ισχυρή βάση 16 παικτών στο παιχνίδι, ανανεώνοντας τη δυναμική κάθε ματς και προσφέροντας νέες επιλογές και συνδυασμούς.

Το Pro Series Pack φέρνει στο παιχνίδι μια δυνατή συλλογή 16 ποδοσφαιριστών που προσθέτουν περισσότερο βάθος, ποικιλία και στρατηγικές επιλογές στο παιχνίδι.

Οι συγκεκριμένες εκδόσεις, σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.), στηρίζουν το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Charity Idols» Κύπρου.

Ανακάλυψε όλα τα προϊόντα του παιχνιδιού στο maxistogipedo.cy