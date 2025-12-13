Άρης: Δύο λύσεις αριστερά και «γρίφος» στον άξονα για τον Χιμένεθ

Με φόντο ένα ακόμη απαιτητικό ντέρμπι, ο Άρης υποδέχεται αύριο τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Μανόλο Χιμένεθ να αναζητά ισορροπία, φρεσκάδα και αποτελεσματικότητα.

Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από την ισοπαλία 1-1 με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και την ήττα με 3-1 στην Τούμπα, λίγες ημέρες μετά τη νίκη τους επί της ΑΕΛ στη Θεσσαλονίκη, και θέλουν αντίδραση μπροστά στο κοινό τους.

Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της ομάδας και θα ανακοινώσει την αποστολή χωρίς να ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του, καθώς οι λύσεις είναι συγκεκριμένες και τα διλήμματα υπαρκτά.

Το πρώτο και πιο ξεκάθαρο μέτωπο αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας, όπου οι επιλογές είναι δύο. Ο Νοά Φαντιγκά, που ξεπέρασε την κάκωση στο γόνατο, επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα, ενώ και ο Μάρτιν Φρίντεκ παρουσιάζεται βελτιωμένος, δίνοντας στον Χιμένεθ την πολυτέλεια της επιλογής.

Στην αμυντική γραμμή, κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να βρεθεί ο Αθανασιάδης, με τους Ρόουζ και Άλβαρο στο κέντρο της άμυνας και τον Τεχέρο στο δεξί άκρο. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο ερωτηματικό εντοπίζεται στη μεσαία γραμμή και στον τρόπο με τον οποίο θα «κουμπώσει» το παζλ.

Η τριάδα Μόντσου–Ράτσιτς–Γαλανόπουλου βρίσκεται στο επίκεντρο, ωστόσο ο Φρέντρικ Γένσεν διεκδικεί ενεργό ρόλο. Ο Χιμένεθ καλείται να αποφασίσει αν θα διατηρήσει το συγκεκριμένο σχήμα ή αν θα θυσιάσει έναν εκ των τριών για να αξιοποιήσει τον Φινλανδό στον άξονα, σε πιο επιτελικό ρόλο. Το μομέντουμ του Γένσεν, μετά και το γκολ του στην Τούμπα, αλλά και τα τρεξίματα και η ένταση που προσφέρει, τον καθιστούν σοβαρή υποψηφιότητα.

