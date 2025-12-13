Κορυφαίος προπονητής του μήνα στην Premier League ο Μαρέσκα

Έπειτα από ένα μέτριο ξεκίνημα στη φετινή Premier League, η Τσέλσι «φόρτσαρε» για τα καλά τον περασμένο μήνα, καλύπτοντας το χαμένο έδαφος και μπαίνοντας ακόμα και στη διεκδίκηση του τίτλου.

Οι «μπλε» του Λονδίνου, είχαν απολογισμό τρεις νίκες και μία ισοπαλία, στις τέσσερις αναμετρήσεις τους, τον Νοέμβριο, επικρατώντας των Τότεναμ (1-0), Γουλβς (3-0) και Μπέρνλι (2-0), ενώ ήρθαν ισόπαλοι στο λονδρέζικο ντέρμπι με την Άρσεναλ (1-1), σε ένα παιχνίδι στο οποίο αγωνίστηκαν με παίκτη λιγότερο για περισσότερο από ένα ημίχρονο.

Οι εν λόγω επιδόσεις της Τσέλσι, που την οδήγησαν στο -6 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ και την εδραίωσαν στην τετράδα, έφεραν και ένα ατομικό βραβείο στην ομάδα. Ο Έντσο Μαρέσκα αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής του Νοεμβρίου στην Premier League και επιβραβεύτηκε για την... μεταμόρφωση των «μπλε» του Λονδίνου.

athletiko.gr