Ο Μπαπέ ακολουθεί τον Πελέ

Η Γαλλία, μετά την επικράτησή της επί της Ουκρανίας (4-0), έγινε η δεύτερη ομάδα, μετά την Αγγλία, από την ευρωπαϊκή ζώνη που εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκρισή της στους τελικούς του Μουντιάλ 2026. 

Μεγάλος πρωταγωνιστής των «τρικολόρ» ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος σκόραρε δύο φορές και με 55 γκολ σε 94 εμφανίσεις είναι απλά θέμα χρόνου να ξεπεράσει τον Ολιβιέ Ζιρού (57 γκολ) στον πίνακα με τους κορυφαίους σκόρερ της εθνικής Γαλλίας.

 Επίσης με τα δύο αυτά γκολ ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης έγινε ο νεότερος παίκτης που έφτασε τα 400 γκολ στην καριέρα του από την εποχή του Πελέ, καθώς έφτασε τα 400 γκολ στην καριέρα του σε 536 παιχνίδια και σε ηλικία 26 χρόνων. 

Ο θρυλικός Βραζιλιάνος παραμένει πάντως πρώτος, καθώς είχε διαλύσει τις αντίπαλες άμυνες, συμπληρώνοντας τα 400 γκολ μόλις στα 20 του χρόνια! Ο Μπαπέ έως τώρα έχει πετύχει 27 γκολ με τη Μονακό, 246 γκολ με την Παρί Σεν Ζερμέν, 62 με τη Ρεάλ Μαδρίτης και 55 με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Διαβαστε ακομη