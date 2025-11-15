ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Eυχάριστα νέα για Μπαπέ στη Ρεάλ

Eυχάριστα νέα για Μπαπέ στη Ρεάλ

Λήξη συναγερμού με Μπαπέ στην ομάδα της Μαδρίτης

Καθησυχαστικά είναι τα νέα για τον Γάλλο σούπερ σταρ, με τους ανθρώπους της Ρεάλ να μην έχουν καμία ανησυχία.

Ο Κιλιάν Μπαπέ αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση της Γαλλίας με την Ουκρανία και όπως είναι φυσικό στην Ρεάλ Μαδρίτης προκλήθηκε συναγερμός.

Ο Γάλλος επιθετικός, μάλιστα επέστρεψε στη Μαδρίτη και εξετάστηκε από τους γιατρούς των Μαδριλένων, με τα ισπανικά ΜΜΕ, να αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα ήταν καθησυχαστικά.

Οι εκτιμήσεις, αναφέρουν ότι ο Μπαπέ δεν θα χάσει το επόμενο ματς της Ρεάλ με την Έλτσε και φυσικά την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (26/11), για την League Phase του Champions League.

 

Πηγή: sdna.gr

ΔΙΕΘΝΗ

