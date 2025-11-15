Eυχάριστα νέα για Μπαπέ στη Ρεάλ

Καθησυχαστικά είναι τα νέα για τον Γάλλο σούπερ σταρ, με τους ανθρώπους της Ρεάλ να μην έχουν καμία ανησυχία.

Ο Κιλιάν Μπαπέ αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση της Γαλλίας με την Ουκρανία και όπως είναι φυσικό στην Ρεάλ Μαδρίτης προκλήθηκε συναγερμός.

Ο Γάλλος επιθετικός, μάλιστα επέστρεψε στη Μαδρίτη και εξετάστηκε από τους γιατρούς των Μαδριλένων, με τα ισπανικά ΜΜΕ, να αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα ήταν καθησυχαστικά.

Οι εκτιμήσεις, αναφέρουν ότι ο Μπαπέ δεν θα χάσει το επόμενο ματς της Ρεάλ με την Έλτσε και φυσικά την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (26/11), για την League Phase του Champions League.

Πηγή: sdna.gr