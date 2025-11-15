Να μείνει η γεύση της ελπίδας

Φινάλε απόψε για την Εθνική Κύπρου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και, υποδεχόμενη την πρωτοπόρο Αυστρία (19:00) στο «Αλφαμέγα», στοχεύει να κλείσει τη σειρά των αγώνων με βαθμολογικό κέρδος. Δύσκολα θα αποφύγουμε την 4η θέση στον 8ο όμιλο, όμως ήταν ένα οδοιπορικό που «γέννησε» προσδοκίες και… σήκωσε κάπως τον κόσμο από τον καναπέ. Με τον Άκη Μάντζιο στο πηδάλιο, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έβγαλε θετικό πρόσωπο και στόχος είναι να κλείσει με αυτή την αισιόδοξη νότα ώστε, στην επόμενη προκριματική φάση, να διεκδικήσει περισσότερα και να μπει ακόμη πιο πολύ στα... πόδια εθνικών ομάδων με ποιότητα.

Ας μείνει η γεύση της ελπίδας, παρ' όλο που δεν έχει εύκολο έργο. Η Αυστρία οδηγεί την κούρσα και με νίκη θα κλειδώσει σε μεγάλο βαθμό την πρωτιά που θα τη στείλει στα γήπεδα του Μουντιάλ του 2026. Αυτό όμως δεν απασχολεί την Εθνική μας που είναι αήττητη εντός έδρας αφού νίκησε 2-0 το Σαν Μαρίνο και έφερε ισοπαλίες με Βοσνία (2-2) και Ρουμανία (2-2), ενώ προέρχεται από το 0-4 στο Σαν Μαρίνο, όντας λοιπόν αήττητη για τρία σερί ματς. Με οκτώ βαθμούς στον όμιλο, θα επιδιώξει να αυξήσει τη συγκομιδή της για… στατιστικούς και ψυχολογικούς λόγους.

Με σοβαρές απουσίες

Θα αλλάξουν αρκετά στην ενδεκάδα σε σχέση με την τελευταία αναμέτρηση αφού λόγω καρτών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι Λαΐφης, ο οποίος είναι και τραυματίας, Πηλέας και Πίττας. Επίσης αποκλείστηκε από την αποστολή και ο Κωστάκης Αρτυματάς λόγω τραυματισμού. Ο Άκης Μάντζιος καλείται λοιπόν να βρει τη φόρμουλα ώστε να παρουσιαστεί ανταγωνιστική η Εθνική, παρά τα προβλήματα, που είναι και πολλά αλλά και σημαντικά. Είναι παρακινδυνευμένο να γίνει κάποια πρόβλεψη για την ενδεκάδα, με την αποστολή να αποτελείται από τους: Ζόελ Μολ, Φαμπιάνο, Ν. Μιχαήλ, Έκτορα Κυπριανού, Στ. Ανδρέου, Ν. Παναγιώτου, Κ. Πηλέα, Χρ. Σιέλη, Π. Ιωάννου, Γ. Σατσιά, Α. Σιήκκη, Άντερσον Κορέια, Χαρ. Χαραλάμπους, Ε. Ανδρέου, Κούσουλο, Ι. Κωστή, Αντώνιο Φώτη, Χαρ. Κυριάκου, Λ. Λοϊζου, Γρ. Κάστανο, Ι. Πίττα, Μ. Τζιωνή, Ν. Κούτσακο, Π. Σωτηρίου, Α. Κακουλλή.

Γεμίζει το «Αλφαμέγα»

Πάντως, παρ' όλο που η Εθνική μας αγωνιστικά είναι ψιλοαδιάφορη, ο κόσμος θα αγκαλιάσει την προσπάθεια. Στο «Αλφαμέγα» θα βρεθούν περίπου 6.000 φίλαθλοι και αυτό δείχνει πως, όταν υπάρχουν καλά αποτελέσματα, αυξάνεται το ενδιαφέρον.

Ξεκαθάρισμα στον όμιλο

Το σκηνικό στον όμιλό μας είναι ρευστό και θα ξεκαθαρίσει τόσο σήμερα όσο και την ερχόμενη Τρίτη (18/11) που είναι η τελευταία αγωνιστική. Η Αυστρία προηγείται στη βαθμολογία με 15 βαθμούς, η Βοσνία/Ερζεγοβίνη έχει 13 βαθμούς, η Ρουμανία 10 βαθμούς, με οκτώ βαθμούς ακολουθεί η Κύπρος, ενώ το Σαν Μαρίνο δεν έχει βαθμό. Απόψε (21:45) η Βοσνία/Ερζεγοβίνη θα παίξει με τη Ρουμανία και βολεύεται κάπως και με ισοπαλία, ενώ στις 18 Νοεμβρίου η Αυστρία θα υποδεχθεί τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη και η Ρουμανία το Σαν Μαρίνο.