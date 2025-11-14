Έτοιμη η Εθνική, χωρίς κανένα πρόβλημα

Με προπόνηση στο προπονητικό κέντρου του Άρη, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Εθνικής μας για τον αγώνα με την Αυστρία.

Η τελευταία προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του Απόστολου Μάντζιου.

Ο αγώνας με την Αυστρία θα γίνει το Σάββατο στις 19:00 στο Αλφαμέγα και είναι ο τελευταίος για την ομάδα μας στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Έχοντας την στήριξη του κόσμου, η Εθνική μας θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει αυτή τη διοργάνωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πιστοποιώντας ότι βρίσκεται σταθερά σε ανοδική πορεία.

Στην αποστολή βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Ζόελ Μολ, Φαμπιάνο Φρέιτας, Νεόφυτος Μιχαήλ, Στέλιος Ανδρέου, Πέτρος Ιωάννου, Γιάννης Σατσιάς, Νικόλας Κούτσακος, Πιέρος Σωτηρίου, Αντρέας Σιήκκης, Ανδρόνικος Κακουλλής, Άντερσον Κορρέια, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Ευάγγελος Ανδρέου, Ιωάννης Κούσουλος, Νικόλας Παναγιώτου, Ιωάννης Κωστή, Χρίστος Σιέλης, Αντώνιο Φώτη, Χαράλαμπος Κυριάκου, Λοϊζος Λοϊζου, Γρηγόρης Κάστανος, Μαρίνος Τζιωνής και Έκτωρ Κυπριανού.