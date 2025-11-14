ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έτοιμη η Εθνική, χωρίς κανένα πρόβλημα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έτοιμη η Εθνική, χωρίς κανένα πρόβλημα

Δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα στην Εθνική στην τελευταία προπόνηση πριν από τον αγώνα με την Αυστρία

Με προπόνηση στο προπονητικό κέντρου του Άρη, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Εθνικής μας για τον αγώνα με την Αυστρία.

Η τελευταία προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του Απόστολου Μάντζιου.

Ο αγώνας με την Αυστρία θα γίνει το Σάββατο στις 19:00 στο Αλφαμέγα και είναι ο τελευταίος για την ομάδα μας στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. 

Έχοντας την στήριξη του κόσμου, η Εθνική μας θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει αυτή τη διοργάνωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πιστοποιώντας ότι βρίσκεται σταθερά σε ανοδική πορεία.  

Στην αποστολή βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Ζόελ Μολ, Φαμπιάνο Φρέιτας, Νεόφυτος Μιχαήλ, Στέλιος Ανδρέου, Πέτρος Ιωάννου, Γιάννης Σατσιάς, Νικόλας Κούτσακος, Πιέρος Σωτηρίου, Αντρέας Σιήκκης, Ανδρόνικος Κακουλλής, Άντερσον Κορρέια, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Ευάγγελος Ανδρέου, Ιωάννης Κούσουλος, Νικόλας Παναγιώτου,  Ιωάννης Κωστή, Χρίστος Σιέλης,  Αντώνιο Φώτη, Χαράλαμπος Κυριάκου, Λοϊζος Λοϊζου, Γρηγόρης Κάστανος, Μαρίνος Τζιωνής και Έκτωρ Κυπριανού.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Μπαπέ ακολουθεί τον Πελέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην κορυφή του ΝΒΑ MVP Ladder ο Γιόκιτς, έχασε μία θέση ο Γιάννης

NBA

|

Category image

Ρούντι για Φαρίντ: «Τεράστιος παίκτης και φοβερός άνθρωπος»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έτοιμη η Εθνική, χωρίς κανένα πρόβλημα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Αυγουστή δεν υπήρχε περίπτωση, ο Κέρκεζ υπογράφει σύντομα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Η απογοήτευση θα κάνει αυτή την Εθνική πιο δυνατή»

Ελλάδα

|

Category image

Δεν μπήκαν στο... πετσί

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στα ημιτελικά του ATP Finals 2025 ο Γιανίκ Σίνερ!

Τένις

|

Category image

Στο Νο70 της Παγκόσμιας Κατάταξης ανέβηκε ο Τζουντόκα Πέτρος Χριστοδουλίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Νιώθω σαν στο σπίτι μου»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Mάντζιος: «Δεν είναι άτρωτη η Αυστρία, θα διεκδικήσουμε το θετικό αποτέλεσμα»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Το βράδυ της Κυριακής (16/11) η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου

Ελλάδα

|

Category image

Επαγγελματικό συμβόλαιο στον Θεοφάνη Αρέστη

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ντεσάμπ: «Υπερηφάνεια για την πρόκριση στο Μουντιάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έναρξη Μουντιάλ δίχως Κριστιάνο για την Πορτογαλία: Η αποβολή για αγκωνιά και ο κανονισμός της FIFA!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη