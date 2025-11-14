Ήττα της Εθνικής Ελπίδων με τεσσάρα από το Κόσοβο

Η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων στον αγώνα της Παρασκευής (14/11) με το Κόσοβο γνώρισε την ήττα με 4-0.

Ο αγώνας έγινε στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας και αφορούσε την 4η αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21.

Αυτή ήταν η 4η συνεχόμενη ήττα για την ομάδα μας σε ισάριθμους αγώνες, ανέβηκε στους επτά βαθμούς το Κόσοβο με τη νίκη του.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 16ο λεπτό με τον Bujupi και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Frokaj με πέναλτι πέτυχε το 2-0.

Στο 61ο λεπτό ο Bujupi ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0 και στο 90+1 ο Shala διαμόρφωσε το 4-0.

Κύπρος: Π.Κυριάκου, Ν. Ζήνωνος, Α. Χρίστου, Κ. Βενιζέλου (70’ Παπαστυλιανού), Γ. Βίκτωρος (78’ Τζαμά), Γ. Αγγελόπουλος, Στ. Βρόντης, Π. Ανδρέου (78’ Συμεών Σολωμού), Α. Αθανασίου (46’ Χαραλάμπους), Α. Νεοφύτου (59’ Δ. Σολωμού), Στ. Γεωργίου.

Σε άλλο σημερινό παιχνίδι του ομίλου μας, η Φινλανδία νίκησε με 2-0 την Ρουμανία.

Η Εθνική μας την ερχόμενη Τρίτη 18 Νοεμβρίου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το Σαν Μαρίνο. Συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες ο Νέαρχος Ζήνωνος και δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής.