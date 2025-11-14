ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η «ακτινογραφία» των ημιχρόνων

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Η «ακτινογραφία» των ημιχρόνων

Η μεγάλη πτώση της Πάφου, η άνοδος των «αιωνίων» και η αλλοπρόσαλλη Ανόρθωση

Σημαντικά  στοιχεία καταγράφονται από την πορεία των ομάδων στα δύο ημίχρονα, σε αυτές τις δέκα αγωνιστικές που έχουμε διανύσει στον φετινό μαραθώνιο. Και που δείχνουν πού υπερισχύει ή πού μειονεκτεί η κάθε μία, στην προσπάθεια που κάνουν για την επίτευξη των στόχων τους. Πάντως, με όσα βλέπουμε, η μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος θα είναι σκληρή, όπως φυσικά και η προσπάθεια ορισμένων ομάδων να αποφύγουν τον υποβιβασμό.

Ενδιαφέρον έχει η παρουσία της Πάφος FC σε αυτά τα δύο ημίχρονα. Στο πρώτο είναι η μοναδική που κατά τη διάρκειά του δεν χάνει, μετρώντας μόλις δύο ισοπαλίες και συγκομιδή 26 βαθμών. Και κατέχει την άτυπη πρωτιά σε αυτή την ειδική βαθμολογία. Όμως στο β΄ μέρος οπισθοχωρεί, έχοντας συγκομιδή 15 βαθμών, και αυτό, όπως είναι λογικό, της έχει στοιχίσει την πρωτιά στη συνολική βαθμολογία.

Αντίθετη πορεία προδιαγράφει η Ομόνοια που στο πρώτο ημίχρονο έχει 15 βαθμούς αλλά στην επανάληψη ανεβαίνει στους 22 βαθμούς και αυτή η διαφοροποίηση έχει αντίκτυπο αφού την έστειλε στην 1η θέση. Στη βαθμολογία του β΄ μέρους, την πρωτιά έχει ο Άρης με 24 βαθμούς, με τις δύο «πράσινες» ομάδες να είναι αήττητες.

Πολύ αλλοπρόσαλλη είναι η εικόνα της Ανόρθωσης που στο α΄ μέρος βρίσκεται στην προτελευταία θέση του σχετικού πίνακα με μόλις έξι βαθμούς. Όμως στην επανάληψη είναι στην… εξάδα με 15 βαθμούς. Η «Κυρία» είναι στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας και αυτό φαίνεται από την παρουσία της κατά τα δύο διαστήματα.

Μία σταθερότητα στα δύο ημίχρονα δείχνει η ΑΕΚ (18 και 19 βαθμούς), ενώ μεγαλύτερη συγκομιδή παρουσιάζουν στο β΄ μέρος τόσο ο Απόλλωνας όσο και η ΑΕΛ. Γενικά όμως στην επανάληψη, οι περισσότερες ομάδες βγάζουν αντίδραση.

