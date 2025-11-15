ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υδατοσφαίριση: Ξανά το σούπερ καπ στον ΑΠΟΕΛ

Συνεχίζει να μαζεύει τους τίτλους στο άθλημα η ομάδα της Λευκωσίας

Tην κυριαρχία του στην υδατοσφαίριση επιβεβαίωσε ο ΑΠΟΕΛ που το βράδυ της Παρασκευής (14/11) κέρδισε για δεύτερη φορά τον τίτλο του Σούπερ Καπ.

Οι νταμπλούχοι επικράτησαν με 16-14 του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού, σε αγώνα που έγινε στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας.

Η ομάδα της Λεμεσού κόντραρε τους γαλαζοκίτρινους, παίρνοντας προβάδισμα στο πρώτο οκτάλεπτο με 5-3, ενώ ο ΑΠΟΕΛ στο ημίχρονο προηγείτο με 8-7. Στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου υπήρχε ισοπαλία 10-10, για να κάνουν τη διαφορά στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού οι νικητές.

Σημειώνεται ότι είναι μόλις η δεύτερη χρονιά που διεξάγεται ο θεσμός του Σούπερ Καπ στην Υδατοσφαίριση.

