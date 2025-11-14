FIFA: Οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Marta και Puskas

Τα δύο αυτά βραβεία αναγνωρίζουν τα καλύτερα γκολ, που σημειώθηκαν μεταξύ 11 Αυγούστου 2024 και 2 Αυγούστου 2025, από αγώνες γυναικών και ανδρών αντίστοιχα.

Η ψηφοφορία μέσω ειδικής εφαρμογής ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις τα μεσάνυχτα στις 3 Δεκεμβρίου.

Όπως συνέβη και πέρυσι, οι νικητές των δύο βραβείων θα καθοριστούν με ίση κατανομή 50% μεταξύ των ψήφων των οπαδών και εκείνων που θα αποφασίσει μια ομάδα θρύλων της FIFA.

Υποψήφιοι για το Βραβείο FIFA Marta

Τζόρντιν Μπαγκ /22 Μαρτίου 2025

Μαριόνα Καλντεντέι/27 Απριλίου 2025

Άσλεϊ Τσίτλι/3 Νοεμβρίου 2024

Κίρα Κούνι-Κροος/28 Οκτωβρίου 2024

Τζον Ριονγκ-Γιονγκ /2 Σεπτεμβρίου 2024

Μάρτα/17 Νοεμβρίου 2024

Βιβιάνε Μιεντέμα /5 Ιουλίου 2025

Κίσι Νούνιες/8 Σεπτεμβρίου 2024

Λίτζμπεθ Οβάλε /3 Μαρτίου 2025

Κέβιν Ροντρίγκες/20 Φεβρουαρίου 2025

Καντίγια Σόου/21 Νοεμβρίου 2024

Υποψήφιοι για το βραβείο FIFA Puskás

Αλεράντο/19 Αυγούστου 2024

Αλεσάντρο Ντειόλα /18 Μαΐου 2025

Πέδρο ντε λα Βέγκα /31 Ιουλίου 2025

Σαντιάγο Μοντιέλ /11 Μαΐου 2025

Αμρ Νάσερ/17 Απριλίου 2025

Κάρλος Οραντία /16 Απριλίου 2025

Λούκας Ριμπέιρο /21 Ιουνίου 2025

Ντεκλάν Ράις /8 Απριλίου 2025

Ρίζκι Ρίνιο /9 Μαρτίου 2025

Κέβιν Ροντρίγκες/9 Φεβρουαρίου 2025

Λαμίν Γιαμάλ/15 Μαΐου 2025