ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

FIFA: Οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Marta και Puskas

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

FIFA: Οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Marta και Puskas

Αποκαλύφθηκαν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Marta και Puskás στα «The Best » 2025 της FIFA.

Τα δύο αυτά βραβεία αναγνωρίζουν τα καλύτερα γκολ, που σημειώθηκαν μεταξύ 11 Αυγούστου 2024 και 2 Αυγούστου 2025, από αγώνες γυναικών και ανδρών αντίστοιχα.

Η ψηφοφορία μέσω ειδικής εφαρμογής ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις τα μεσάνυχτα στις 3 Δεκεμβρίου.

Όπως συνέβη και πέρυσι, οι νικητές των δύο βραβείων θα καθοριστούν με ίση κατανομή 50% μεταξύ των ψήφων των οπαδών και εκείνων που θα αποφασίσει μια ομάδα θρύλων της FIFA.

Υποψήφιοι για το Βραβείο FIFA Marta

 

Τζόρντιν Μπαγκ /22 Μαρτίου 2025

 

Μαριόνα Καλντεντέι/27 Απριλίου 2025

 

Άσλεϊ Τσίτλι/3 Νοεμβρίου 2024

 

Κίρα Κούνι-Κροος/28 Οκτωβρίου 2024

 

Τζον Ριονγκ-Γιονγκ /2 Σεπτεμβρίου 2024

 

Μάρτα/17 Νοεμβρίου 2024

 

Βιβιάνε Μιεντέμα /5 Ιουλίου 2025

 

Κίσι Νούνιες/8 Σεπτεμβρίου 2024

 

Λίτζμπεθ Οβάλε /3 Μαρτίου 2025

 

Κέβιν Ροντρίγκες/20 Φεβρουαρίου 2025

 

Καντίγια Σόου/21 Νοεμβρίου 2024

 

Υποψήφιοι για το βραβείο FIFA Puskás

 

Αλεράντο/19 Αυγούστου 2024

 

Αλεσάντρο Ντειόλα /18 Μαΐου 2025

 

Πέδρο ντε λα Βέγκα /31 Ιουλίου 2025

 

Σαντιάγο Μοντιέλ /11 Μαΐου 2025

 

Αμρ Νάσερ/17 Απριλίου 2025

 

Κάρλος Οραντία /16 Απριλίου 2025

 

Λούκας Ριμπέιρο /21 Ιουνίου 2025

 

Ντεκλάν Ράις /8 Απριλίου 2025

 

Ρίζκι Ρίνιο /9 Μαρτίου 2025

 

Κέβιν Ροντρίγκες/9 Φεβρουαρίου 2025

 

Λαμίν Γιαμάλ/15 Μαΐου 2025

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η «ακτινογραφία» των ημιχρόνων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

FIFA: Οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Marta και Puskas

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήττα της Εθνικής Ελπίδων με τεσσάρα από το Κόσοβο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Μπαπέ ακολουθεί τον Πελέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην κορυφή του ΝΒΑ MVP Ladder ο Γιόκιτς, έχασε μία θέση ο Γιάννης

NBA

|

Category image

Ρούντι για Φαρίντ: «Τεράστιος παίκτης και φοβερός άνθρωπος»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έτοιμη η Εθνική, χωρίς κανένα πρόβλημα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Αυγουστή δεν υπήρχε περίπτωση, ο Κέρκεζ υπογράφει σύντομα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Η απογοήτευση θα κάνει αυτή την Εθνική πιο δυνατή»

Ελλάδα

|

Category image

Δεν μπήκαν στο... πετσί

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στα ημιτελικά του ATP Finals 2025 ο Γιανίκ Σίνερ!

Τένις

|

Category image

Στο Νο70 της Παγκόσμιας Κατάταξης ανέβηκε ο Τζουντόκα Πέτρος Χριστοδουλίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Νιώθω σαν στο σπίτι μου»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Mάντζιος: «Δεν είναι άτρωτη η Αυστρία, θα διεκδικήσουμε το θετικό αποτέλεσμα»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Το βράδυ της Κυριακής (16/11) η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη