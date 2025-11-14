Στην κορυφή του ΝΒΑ MVP Ladder ο Γιόκιτς, έχασε μία θέση ο Γιάννης

Το ΝΒΑ δημοσίευσε το βράδυ της Παρασκευής το δεύτερο MVP Ladder της σεζόν!

Με τις περισσότερες από τις 30 ομάδες να έχουν παίξει ήδη δώδεκα παιχνίδια στη φετινή regular season, πολλοί είναι οι παίκτες που έχουν ξεχωρίσει στο ξεκίνημα της χρονιάς και πραγματοποιούν εκπληκτικές εμφανίσεις στα μαγικά παρκέ του ΝΒΑ.

Στην κορυφή για τον κούρσα του βραβείου του MVP, βρίσκεται αυτή την εβδομάδα ο Νίκολα Γιόκιτς! Ο Σέρβος σούπερ σταρ των Ντένβερ Νάγκετς ανέβηκε δύο θέσεις από το προηγούμενο Ladder, έχοντας μέσος όρους triple-double με 28,8 πόντους, 13,1 ριμπάουντ και 10,9 ασίστ κατά μέσο όρο!

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο περσινός MVP και πρωταθλητής ΝΒΑ, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, με τον Καναδό γκαρντ των Θάντερ να μετρά 32,5 πόντους, 6,6 ασίστ και 1,3 κλεψίματα ανά ματς!

Στην τρίτη θέση συναντάμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον «Greek Freak» να γνωρίζει πτώση μιας θέσεως, την στιγμή που ο σούπερ σταρ των Μπακς έχει κατά μέσο όρο σε 10 παιχνίδια 33.4 πόντους, 11.9 ριμπάουντ και 6.2 ασίστ!

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Λούκα Ντόντσιτς και Βίκτορ Γουεμπανιαμά, με τους Κάνιγχαμ, Μίτσελ, Μάξεϊ, Σενγκούν και Μπράνσον να αποτελούν τους πρώτους δέκα της λίστας.

Πηγή: sport-fm.gr