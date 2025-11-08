Πλούσιο το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (8/11)

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Cytavision 1

16:00Ακρίτας Χλ. - Ολυμπιακός

19:00Άρης - Ε.Ν. Ύψωνα

Cytavision 2

18:00Εθνικός Άχνας - Απόλλων

Cytavision 3

14:30Τότεναμ - Μάντσεστερ Γ.

17:00Γουέστ Χαμ - Μπέρνλι

19:30Σάντερλαντ - Άρσεναλ

22:00Τσέλσι - Γουλβς

Cytavision 4

17:00Έβερτον - Φούλαμ

19:00Γιουβέντους - Τορίνο

21:45Πάρμα - Μίλαν

Cytavision 5

17:00Τένις: ΑΤΡ 250 – Athens

22:30Σάντα Κλάρα - Σπόρτινγκ

Cytavision 6

12:50Moto GP – Προκριματικά

16:00Formula – Σπριντ

20:00Formula – Προκριματικά

Cytavision 7

17:30Τένις: ΑΤΡ 250 – Metz

Cytavision 8

17:00Moto GP – Σπριντ

19:30Ατλέτικο - Λεβάντε

22:00Εσπανιόλ - Βιγιαρεάλ

Novasports 2

16:30Αμβούργο - Ντόρτμουντ

Novasports 3

16:30Ουνιόν Βερ. - Μπάγερν

19:30Γκλάντμπαχ - Κολωνία

Novasports 4

16:30Λεβερκούζεν - Χάιντενχαϊμ

Novasports Start

21:30Καϊζεσλάουτερν - Χέρτα

Novasports extra1

16:30Xόφενχαϊμ - Λειψία

Cablenet Sports 2

18:00Μαρσέιγ - Μπρεστ

20:00Χάβρη - Ναντ

22:05Μονακό - Λανς

Cablenet Sports 3

21:00Τρουά - Σεντ Ετιέν

Διαβαστε ακομη