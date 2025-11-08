Πλούσιο το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (8/11)
Cytavision 1
16:00Ακρίτας Χλ. - Ολυμπιακός
19:00Άρης - Ε.Ν. Ύψωνα
Cytavision 2
18:00Εθνικός Άχνας - Απόλλων
Cytavision 3
14:30Τότεναμ - Μάντσεστερ Γ.
17:00Γουέστ Χαμ - Μπέρνλι
19:30Σάντερλαντ - Άρσεναλ
22:00Τσέλσι - Γουλβς
Cytavision 4
17:00Έβερτον - Φούλαμ
19:00Γιουβέντους - Τορίνο
21:45Πάρμα - Μίλαν
Cytavision 5
17:00Τένις: ΑΤΡ 250 – Athens
22:30Σάντα Κλάρα - Σπόρτινγκ
Cytavision 6
12:50Moto GP – Προκριματικά
16:00Formula – Σπριντ
20:00Formula – Προκριματικά
Cytavision 7
17:30Τένις: ΑΤΡ 250 – Metz
Cytavision 8
17:00Moto GP – Σπριντ
19:30Ατλέτικο - Λεβάντε
22:00Εσπανιόλ - Βιγιαρεάλ
Novasports 2
16:30Αμβούργο - Ντόρτμουντ
Novasports 3
16:30Ουνιόν Βερ. - Μπάγερν
19:30Γκλάντμπαχ - Κολωνία
Novasports 4
16:30Λεβερκούζεν - Χάιντενχαϊμ
Novasports Start
21:30Καϊζεσλάουτερν - Χέρτα
Novasports extra1
16:30Xόφενχαϊμ - Λειψία
Cablenet Sports 2
18:00Μαρσέιγ - Μπρεστ
20:00Χάβρη - Ναντ
22:05Μονακό - Λανς
Cablenet Sports 3
21:00Τρουά - Σεντ Ετιέν