Οι μεταδόσεις σήμερα (7/11)
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Παρασλευή 7/11
Cytavision 1
19:00 ΑΕΛ - Ένωση
Cytavision 2
19:00 Διγενής Μόρφου - Αχ./Ονήσιλος
Cytavision 4
17:00 Mπάσκετ: ΑΠΟΕΛ - ΕΘΑ
Cytavision 5
16:30 Τένις: ΑΤP 250 - Athens
19:00 Τένις: ΑΤP 250 - Athens
Cytavision 6
20:30 Formula 1 – Σπριντ
Cytavision 7
22:00 Έλτσε - Σοσιεδάδ
Cytavision 8
16:30 Τένις: ΑΤP 250 - Metz
19:00 Τένις: ΑΤP 250 - Metz
Novasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Παρτιζάν
Novasports 2
20:00 Μπάσκετ: Ανατολού Εφές - Αρμάνι
Novasports 3
21:30 Βέρντερ - Βόλφσμπουργκ
Novasports 4
21:30 Μπάσκετ: Μπαρσελόνα - Ρεάλ
Novasports Start
20:00 Μπάσκετ: Ζαλγκίρις - Βαλένθια
Novasports extra1
19:30 Γρόιτερ Φιρτ - Πρέσεν Μάνστερ
Cablenet Sports 1
20:00 Βόλεϊ: Παφιακός - Αναγέννηση
Cablenet Sports 2
21:45 Παρίς FC - Ρεν
Cablenet Sports 3
21:00 Μπαστιά - Ρεμς