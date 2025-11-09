Κυριακή με σπουδαία παιχνίδια σε Κύπρο και Ευρώπη (9/11)
Cytavision 1
16:00 Εθνικός Λατσιών - Ομόνοια 29Μ
19:00 Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ
Cytavision 2
17:00 ΑΕΚ - Ομόνοια Αρ.
19:00 Άρης - Ε.Ν. Ύψωνα
Cytavision 3
16:00 Μπρέντφορντ - Νιούκαστλ
18:30 Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ
21:00 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Cytavision 4
15:00 Κηφισιά - Ολυμπιακός
17:30 ΟΦΗ - ΑΕΚ
21:45 Ίντερ - Λάτσιο
Cytavision 5
15:00 Τένις: Nitto ATP Finals
19:00 Ρόμα - Ουντινέζε
21:30 Τένις: Nitto ATP Finals
Cytavision 6
13:15 Moto GP – Moto 2
16:30 Moto GP – Moto 3
19:00 Formula 1 – Αγώνας
22:30 Μπάσκετ: Μπακς - Ρόκετς
Cytavision 7
14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
20:00 Φαμαλικάο - Πόρτο
22:30 Μπενφίκα - Κάζα Πία
Cytavision 8
17:15 Βαγιεκάνο - Ρεάλ Μαδρίτης
19:30 Βαλένθια - Μπέτις
22:00 Θέλτα - Μπαρτσελόνα
Novasports Prime
17:00 Λεβαδειακός - Πανσερραϊκός
20:30 Άιντραχτ - Μάιντζ
Novasports 2
15:00 Άρης - Αστέρας Τρ.
19:00 Ατρόμητος - Βόλος
Novasports 3
18:30 Στουτγκάρδη - Άουγκσμπουργκ
Novasports Start
16:30 Φράιμπουργκ - Ζανκτ Παουλί
Cablenet Sports 1
19:00 Ανόρθωση - Πάφος FC
Cablenet Sports 2
13:15 Ουτρέχτη - Άγιαξ
16:00 Λοριάν - Τουλούζ
18:15 Στραμπούργκ - Λιλ
21:45 Λιόν - Παρί Σεν Ζερμέν
Cablenet Sports 3
13:15 Μπάσκετ: Τζιρόνα - Μπαρτσελόνα
17:45 Αλκμάαρ - Αϊντχόφεν
20:00 Μπάσκετ: Μπανταλόνα - Ρεάλ Μαδρίτης