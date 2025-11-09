ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κυριακή με σπουδαία παιχνίδια σε Κύπρο και Ευρώπη (9/11)

Δημοσιευτηκε:

Δείτε στην TV

Cytavision 1

16:00 Εθνικός Λατσιών - Ομόνοια 29Μ

19:00 Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ

Cytavision 2

17:00 ΑΕΚ - Ομόνοια Αρ.

19:00 Άρης - Ε.Ν. Ύψωνα

Cytavision 3

16:00 Μπρέντφορντ - Νιούκαστλ

18:30 Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ

21:00 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Cytavision 4

15:00 Κηφισιά - Ολυμπιακός

17:30 ΟΦΗ - ΑΕΚ

21:45 Ίντερ - Λάτσιο

Cytavision 5

15:00 Τένις: Nitto ATP Finals

19:00 Ρόμα - Ουντινέζε

21:30 Τένις: Nitto ATP Finals

Cytavision 6

13:15 Moto GP – Moto 2

16:30 Moto GP – Moto 3

19:00 Formula 1 – Αγώνας

22:30 Μπάσκετ: Μπακς - Ρόκετς

Cytavision 7

14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση

20:00 Φαμαλικάο - Πόρτο

22:30 Μπενφίκα - Κάζα Πία

Cytavision 8

17:15 Βαγιεκάνο - Ρεάλ Μαδρίτης

19:30 Βαλένθια - Μπέτις

22:00 Θέλτα - Μπαρτσελόνα

Novasports Prime

17:00 Λεβαδειακός - Πανσερραϊκός

20:30 Άιντραχτ - Μάιντζ

Novasports 2

15:00 Άρης - Αστέρας Τρ.

19:00 Ατρόμητος - Βόλος

Novasports 3

18:30 Στουτγκάρδη - Άουγκσμπουργκ

Novasports Start

16:30 Φράιμπουργκ - Ζανκτ Παουλί

Cablenet Sports 1

19:00 Ανόρθωση - Πάφος FC

Cablenet Sports 2

13:15 Ουτρέχτη - Άγιαξ

16:00 Λοριάν - Τουλούζ

18:15 Στραμπούργκ - Λιλ

21:45 Λιόν - Παρί Σεν Ζερμέν

Cablenet Sports 3

13:15 Μπάσκετ: Τζιρόνα - Μπαρτσελόνα

17:45 Αλκμάαρ - Αϊντχόφεν

20:00 Μπάσκετ: Μπανταλόνα - Ρεάλ Μαδρίτης

