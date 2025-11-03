ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το Κύπρος - Αρμενία και η δράση στα γήπεδα της Ευρώπης (το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας)

Όλα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.

Alpha Cyprus

11:00 U17: Κύπρος - Αρμενία

Cytavision 3

22:00 Σάντερλαντ - Έβερτον

Cytavision 4

19:30 Σασουόλο - Τζένοα

21:45 Λάτσιο - Κάλιαρι

Cytavision 5

14:00 Τένις: ΑΤΡ 250 – Αthens

Cytavision 6

21:30 Τάμγουορθ - Λέιτον Όριεντ

Cytavision 7

21:30 Βαγιαδολίδ - Γρανάδα

Cytavision 8

22:00 Οβιέδο - Οσασούνα

Novasports Prime

17:00  Αστέρας Τρ. - ΟΦΗ

