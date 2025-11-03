Το Κύπρος - Αρμενία και η δράση στα γήπεδα της Ευρώπης (το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας)
Όλα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.
Alpha Cyprus
11:00 U17: Κύπρος - Αρμενία
Cytavision 3
22:00 Σάντερλαντ - Έβερτον
Cytavision 4
19:30 Σασουόλο - Τζένοα
21:45 Λάτσιο - Κάλιαρι
Cytavision 5
14:00 Τένις: ΑΤΡ 250 – Αthens
Cytavision 6
21:30 Τάμγουορθ - Λέιτον Όριεντ
Cytavision 7
21:30 Βαγιαδολίδ - Γρανάδα
Cytavision 8
22:00 Οβιέδο - Οσασούνα
Novasports Prime
17:00 Αστέρας Τρ. - ΟΦΗ