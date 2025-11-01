Οι μεταδόσεις σήμερα (1/11)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Σάββατο 1/11
Cytavision 1
14:30 ΠΑΕΕΚ - Σπάρτακος
19:00 Ένωση - Ομόνοια
Cytavision 2
17:00 Ομόνοια Αρ. - Ολυμπιακός
Cytavision 3
17:00 Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάντσεστερ Γ.
19:30 Τότεναμ - Τσέλσι
22:00 Λίβερπουλ - Άστον Βίλα
Cytavision 4
17:00 Κρίσταλ Πάλας - Μπρέντφορντ
19:00 Νάπολι - Κόμο
21:45 Κρεμονέζε - Γιουβέντους
Cytavision 5
15:00 Τένις: ΑΤΡ 1000 – Paris
18:00 Τένις: ΑΤΡ 1000 – Paris
22:30 Μπάσκετ: Μπακς - Κινγκς
Cytavision 6
17:00 Μπέρνλι - Άρσεναλ
22:30 Γκιμαράες - Μπενφίκα
Cytavision 7
14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
20:00 Ολυμπιακός - Άρης
Cytavision 8
15:00 Βιγιαρεάλ - Βαγιεκάνο
17:30 Βόλος - Παναθηναϊκός
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια
Novasports Prime
19:30 Ατρόμητος - Κηφισιά
Novasports 2
16:30 Άιντραχτ - Ζανκτ Παουλί
Novasports 3
16:30 Λειψία - Στουτγκάρδη
19:30 Μπάγερν - Λεβερκούζεν
Novasports 6
16:30 Ουνιόν Βερ. - Φράιμπουργκ
Novasports Start
21:30 Ντάρμστατ - Αρμίνια
Novasports extra1
16:30 Μάιντς - Βέρντερ
Novasports extra2
16:30 Ζανκτ Παουλί - Γκλάντμπαχ
Novasports extra3
16:30 Χάιντενχαϊμ - Άιντραχτ
Cablenet Sports 1
19:00 ΑΠΟΕΛ - Εθνικός Άχνας
Cablenet Sports 2
18:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Νις
20:00 Μονακό - Παρίς FC
22:05 Οσέρ - Μαρσέιγ
Cablenet Sports 3
17:45 Άγιαξ - Χέρενφεϊν
21:00 Φέγενορντ - Βόλενταμ