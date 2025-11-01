Οι μεταδόσεις σήμερα (1/11)

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Σάββατο 1/11

Cytavision 1

14:30 ΠΑΕΕΚ - Σπάρτακος

19:00 Ένωση - Ομόνοια

Cytavision 2

17:00 Ομόνοια Αρ. - Ολυμπιακός

Cytavision 3

17:00 Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάντσεστερ Γ.

19:30 Τότεναμ - Τσέλσι

22:00 Λίβερπουλ - Άστον Βίλα

Cytavision 4

17:00 Κρίσταλ Πάλας - Μπρέντφορντ

19:00 Νάπολι - Κόμο

21:45 Κρεμονέζε - Γιουβέντους

Cytavision 5

15:00 Τένις: ΑΤΡ 1000 – Paris

18:00 Τένις: ΑΤΡ 1000 – Paris

22:30 Μπάσκετ: Μπακς - Κινγκς

Cytavision 6

17:00 Μπέρνλι - Άρσεναλ

22:30 Γκιμαράες - Μπενφίκα

Cytavision 7

14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση

20:00 Ολυμπιακός - Άρης

Cytavision 8

15:00 Βιγιαρεάλ - Βαγιεκάνο

17:30 Βόλος - Παναθηναϊκός

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια

Novasports Prime

19:30 Ατρόμητος - Κηφισιά

Novasports 2

16:30 Άιντραχτ - Ζανκτ Παουλί

Novasports 3

16:30 Λειψία - Στουτγκάρδη

19:30 Μπάγερν - Λεβερκούζεν

Novasports 6

16:30 Ουνιόν Βερ. - Φράιμπουργκ

Novasports Start

21:30 Ντάρμστατ - Αρμίνια

Novasports extra1

16:30 Μάιντς - Βέρντερ

Novasports extra2

16:30 Ζανκτ Παουλί - Γκλάντμπαχ

Novasports extra3

16:30 Χάιντενχαϊμ - Άιντραχτ

Cablenet Sports 1

19:00 ΑΠΟΕΛ - Εθνικός Άχνας

Cablenet Sports 2

18:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Νις

20:00 Μονακό - Παρίς FC

22:05 Οσέρ - Μαρσέιγ

Cablenet Sports 3

17:45 Άγιαξ - Χέρενφεϊν

21:00 Φέγενορντ - Βόλενταμ

