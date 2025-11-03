ΒΙΝΤΕΟ: Τρελό πανηγύρι στα αποδυτήρια για την επιτυχία της Εθνικών Παίδων Κ-17

Mεγάλη επιτυχία για την Εθνική Παίδων Κ17, που κερδίζοντας με 1-0 την Αρμενία, ολοκλήρωσε στην πρώτη θέση την προσπάθειά της στον 11ο όμιλο του προκριματικού ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παίδων Κ-17 και προκρίθηκε στη Β' φάση της διοργάνωσης (διαβάστε ΕΔΩ).

Μετά το τέλος του αγώνα οι διεθνείς ποδοσφαιριστές, έστησαν τρελό γλέντι στα αποδυτήρια: