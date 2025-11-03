Αυτά είναι τα ματς μεταξύ Βόλου και Πανσερραϊκού τα οποία ο Σούντγκρεν αναφέρει ως «στημένα»

Σε μια τρομερή καταγγελία προχώρησε ο Ντάνιελ Σούντγκρεν, μιλώντας σε podcast της πατρίδας του.

Ο Σουηδός μπακ μιλάει για «στημένα» ματς μεταξύ του Βόλου και του Πανσερραϊκού την περασμένη σεζόν στα playouts, κάνοντας λόγο για συμφωνημένα παιχνίδια των δύο ομάδων ώστε ο εκάστοτε γηπεδούχος να επικρατήσει με 3-0 και στο τέλος να υποβιβαστεί η… Athens Kallithea.

Το πρώτο παιχνίδι διεξήχθη για την 5η αγωνιστική στο «Πανθεσσαλικό» στις 28 Απριλίου. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με πέναλτι και το τελικό σκορ ήταν το 3-0.

Το δεύτερο, μία εβδομάδα αργότερα στις Σέρρες για την 6η στροφή του… μίνι πρωταθλήματος, με τους φιλοξενούμενους να μένουν με ποδοσφαιριστή λιγότερο στα μισά του πρώτου μέρους και το αποτέλεσμα να είναι στο φινάλε το 3-0.

