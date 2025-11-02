Οι μεταδόσεις σήμερα Κυριακή (2/11)
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Κυριακή 2/11
Cytavision 1
19:00 Απόλλων - ΑΕΚ
Cytavision 2
17:00Ε.Ν. Ύψωνα - Ανόρθωση
Cytavision 3
16:00 Γουέστ Χαμ - Νιούκαστλ
18:30 Μάντσεστερ Σίτι - Μπόρμουθ
21:00 ΑΕΚ - Παναιτωλικός
Cytavision 4
13:30 Βερόνα - Ίντερ
16:00 Φιορεντίνα - Λέτσε
19:00 Πάρμα - Μπολόνια
21:45 Μίλαν - Ρόμα
Cytavision 5
16:00 Τένις: ΑΤΡ 1000 – Paris
22:30 Μπάσκετ: Θάντερ - Πέλικανς
Cytavision 6
18:00 Τένις: ΑΤΡ 250 - Athens
Cytavision 7
17:00 Μπάσκετ: ΑΠΟΕΛ - Κεραυνός
Cytavision 8
17:15 Aλαβές - Εσπανιόλ
19:30 Μπαρτσελόνα - Έλτσε
22:30 Πόρτο - Μπράγκα
Novasports Prime
16:30 Κολωνία - Αμβούργο
19:30 Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ
Novasports 3
14:30 Ντίσελντορφ - Καϊζερσλάουτερν
Novasports Start
18:30 Βόλφσμπουργκ - Χόφενχαϊμ
Cablenet Sports 1
19:00 Πάφος FC - ΑΕΛ
Cablenet Sports 2
16:00 Ρεν - Στραμπούργκ
18:15 Λανς - Λοριάν
21:45 Μπρεστ - Λιόν
Cablenet Sports 3
13:30 Μπάσκετ: Σαραγόσα - Ρεάλ
20:00 Μπάσκετ: Μπασκόνια - Τενερίφη