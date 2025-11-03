Aπό που έρχονται τα λεφτά για το πριμ στους παίκτες της Ανόρθωσης

Η νίκη της Ανόρθωσης επί της Ε.Ν. Ύψωνα έφερε και πριμ για τους παίκτες της «Κυρίας», όπως έγινε γνωστό μετά τον αγώνα.

Το επιβεβαίωσε μιλώντας στο ΣΠΟΡ FM και η εκπρόσωπος Τύπου του συγκροτήματος της Αμμοχώστου, Στέλλα Μάρκου.

Όπως τόνισε τα λεφτά για το πριμ έρχονται καθαρά από τη διοίκηση της ομάδας.

«Έρχεται καθαρά από τη διοίκηση, δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την οικονομική προσπάθεια που γίνεται. Όποια προβλήματα και να έχει η Ανόρθωση στο οικονομικό κομμάτι, το αγωνιστικό δεν μας αφήνει αδιάφορους. Θα κάνουμε τα πάντα για να έρχονται καλά αποτελέσματα» ανάφερε.