Πώς θα διαχειριστεί τον χρόνο η Ομόνοια στην Ελβετία ενόψει ΑΠΟΕΛ

Γεμάτο είναι κι αυτή την εβδομάδα το πρόγραμμα της Ομόνοιας, που την Πέμπτη (06/11) θα παίξει με την Λωζάνη για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League και τρεις ημέρες αργότερα θα παίξει απέναντι στον ΑΠΟΕΛ.

Το ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι στην Ελβετία στις 22:00 η ώρα και με δεδομένο ότι θα ακολουθήσει η επιστροφή στην Κύπρο, στους πράσινους θα μπουν σε ρυθμούς προετοιμασίας για το «αιώνιο» ντέρμπι στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί, η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ θα προπονηθεί την Παρασκευή (07/11) στην Ελβετία κι ακολούθως θα ταξιδέψει για το νησί. Έτσι, στην Κύπρο η μοναδική προπόνηση πριν από το παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ την Κυριακή (09/11) θα γίνει το Σαββάτο.