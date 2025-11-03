Τα κατάφερε η Εθνική Παίδων Κ17, πήρε την πρόκριση με πρωτιά!

Σε αγώνα για την 3η και τελευταία αγωνιστική του 11ου προκριματικού ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παίδων Κ-17 νίκησε με 1-0 την Αρμενία και τερμάτισε πρώτη στον όμιλο, παίρνοντας την πρόκριση για τη Β' φάση της διοργάνωσης. Η Εθνική μας ολοκλήρωσε την προσπάθεια της με 7 βαθμούς με δύο νίκες και μια ισοπαλία, χωρίς να δεχθεί γκολ σε ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό όμιλο.

Η Εθνική μας μαζί με άλλες 27 ομάδες που προκρίθηκαν από τη φάση αυτή, θα χωριστούν σε επτά ομίλους στη Β’ φάση και οι επτά πρώτες, θα προκριθούν στην τελική φάση που θα γίνει στην Εσθονία.

Οι αγώνες της Β’ φάσης θα γίνουν το Μάρτιο.

Ο αγώνας

Στο πρώτο ημίχρονο η Εθνική μας ξεκίνησε πιο δυνατά και στην πρώτη της επιθετική προσπάθεια κατάφερε να ανοίξει το σκορ με κοντινό πλασέ του Χριστόδουλου Μαρνέρου μετά από ασταθή απόκρουση του Αρμένιου τερματόφυλακα σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γερασίμου.

Στη συνέχεια η ομάδα της Αρμενίας είχε την κατοχή της μπάλας, έφτιαξε κάποιες προϋποθέσεις αλλά το 1-0 για την ομάδα μας έμεινε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονοι οι Αρμένιοι είχαν και πάλι την κατοχή, όμως οι μεγάλες χαμένες ευκαιρίες ήταν για την ομάδα μας με τους Πιερή και Δημητρίου στο 75' και στο 83'.

Τελικά, το 1-0 έμεινε μέχρι το τέλος με τους νεαρούς διεθνείς μας να πανηγυρίζουν την πρόκριση με την ψυχή τους!

Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Φινλανδία και Βόρεια Ιρλανδία εξήλθαν ισόπαλες 1-1. Η Βόρεια Ιρλανδία προκρίθηκε ως δεύτερη.

Κύπρος (Μιχάλης Μάρκου): Θεοφάνης Αρέστη, Σωτήρης Παναγή, Ανδρέας Δημητρίου, Αλέξανδρος Γερούκαλης (69' Αναστάσης Γλαύκου), Ρομπέρτος Ρωτής (88' Κυριάκος Χριστοδούλου), Ανδρέας Πιερή, Νταβίντ Γερασίμου (80' Αλέξανδρος Μίντλεντον) Αντώνης Κονής, Χριστόδουλος Μαρνέρος, Παρασκευάς Κωνσταντίνου (80' Μάριος Τούμπας), Πέτρος Μάκκουλας (46' Μάρκος Θεοδώρου)

Τα αποτελέσματα:

1η αγωνιστική

Κύπρος – Φινλανδία 1-0

Βόρειος Ιρλανδία – Αρμενία 2-1

2η αγωνιστική

Β. Ιρλανδία – Κύπρος 0-0

Φινλανδία – Αρμενία 2-0

3η αγωνιστική

Αρμενία – Κύπρος 0-1

Φινλανδία – Β. Ιρλανδία 1-1

Η Κύπρος τερμάτισε πρώτη με 7 βαθμούς, η Βόρειος Ιρλανδία δεύτερη με 5 βαθμούς, η Φινλανδία τρίτη με 3 βαθμούς και τελευταία η Αρμενία με 0 βαθμούς.