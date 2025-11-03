Αρκεί να μην χάσει και προκρίνεται…

Σημαντική πρόκληση έχει ενώπιόν της η Εθνική Παίδων Κ-17 που στις 11:00 το πρωί αναμετράται με την Αρμενία στο Δασάκι, στο πλαίσιο του 11ου προκριματικού ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-17. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, με τέσσερις βαθμούς στη συγκομιδή του, από τη νίκη επί Φινλανδίας και την ισοπαλία με Βόρειο Ιρλανδία, προκρίνεται στην επόμενη φάση αρκεί να μην ηττηθεί, μιας και θα καταλάβει την 1η ή τη 2η θέση, ανάλογα με το αποτέλεσμα της άλλης αναμέτρησης ανάμεσα σε Φινλανδία - Β. Ιρλανδία.

Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα προκριθούν στον β' γύρο και θα αγωνιστούν στην Α' Κατηγορία (28 ομάδες), για να διεκδικήσουν τη πρόκριση στην τελική φάση που θα γίνει στην Εσθονία.

Είναι λοιπόν στα χέρια της Εθνικής μας, αφού ευνοείται με δύο αποτελέσματα και σε αυτή την προσπάθεια, σημαντική θα είναι και η στήριξη του κόσμου, με την είσοδο να είναι δωρεάν.