ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καταγγελία-σοκ για στημένα ματς στην Ελλάδα από Σούντγκρεν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Καταγγελία-σοκ για στημένα ματς στην Ελλάδα από Σούντγκρεν

Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν καταγγέλλει πως ήταν στημένο το παιχνίδι Βόλος-Πανσερραϊκός στα play out της περασμένης περιόδου.

Σοκαριστική καταγγελία έκανε σε podcast στην Σουηδία ο Ντάνιελ Σούντγκρεν. Ο Σουηδός μπακ, που έχει αγωνιστεί στον Άρη και πέρσι έπαιζε στον Βόλο, αναφέρει πως το παιχνίδι Βόλος-Πανσερραϊκός στα play out της περασμένης περιόδου ήταν στημένο! Μάλιστα, από αυτό το αποτέλεσμα έμεινε ριγμένη η Athens Kallithea FC, καθώς Βόλος και Πανσερραϊκός κέρδισαν με 3-0 τα μεταξύ τους παιχνίδια στην έδρα τους και έπεσε η αθηναϊκή ομάδα.

«Στα αποδυτήρια πριν το ματς μάς είπαν ‘σήμερα δεν θα πάρετε την μπάλα’ και ‘σήμερα αυτός και αυτός θα πέσουν μέσα στην περιοχή και έτσι θα πάρουμε πέναλτι’», ανέφερε ο 34χρονος άσος που πλέον αγωνίζεται στην πατρίδα του.

Ο ίδιος διατείνεται πως δεν είχε εμπλοκή στη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων, αλλά είχε μιλήσει με άλλους παίκτες της ομάδας γι’ αυτά. «Τότε δεν μπορούσες να ανοίξεις το στόμα σου απέναντι σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Εκείνοι είναι που πληρώνουν τους μισθούς, άλλωστε… Όμως είναι ξεκάθαρο πως ήταν πολύ ντροπιαστικό», τόνισε.

Μάλιστα, ο Σούντγκρεν αποκάλυψε πως επιστρέφοντας στην πατρίδα του έκανε καιρό να ξεπεράσει όσα βίωσε στην Ελλάδα. «Όταν γύρισα στη Σουηδία και την Ντέγκεφορς, έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο την πρώτη μέρα. Είχα έναν κόμπο στο στομάχι μου και έπαθα κρίση πανικού», ανέφερε.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πατέρας Γιαμάλ: «Θα είμαι ευγνώμων στον γιο μου που με ζει, εγώ μαζεύω χαρτόκουτα στη Βαρκελώνη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Σάντερλαντ - Έβερτον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το παραδέχονται στον Απόλλωνα ότι «έχουμε κάποιο θέμα στη διαχείριση του σκορ»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Aπό που έρχονται τα λεφτά για το πριμ στους παίκτες της Ανόρθωσης

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αυτά είναι τα ματς μεταξύ Βόλου και Πανσερραϊκού τα οποία ο Σούντγκρεν αναφέρει ως «στημένα»

Ελλάδα

|

Category image

Τη... βρίσκει η ΑΕΚ με τις Λεμεσιανές ομάδες

ΑΕΚ

|

Category image

Καταγγελία-σοκ για στημένα ματς στην Ελλάδα από Σούντγκρεν

Ελλάδα

|

Category image

Παρουσίασε και θετικά πάρα την ήττα από την Ομόνοια

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Πώς θα διαχειριστεί τον χρόνο η Ομόνοια στην Ελβετία ενόψει ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στην πόρτα της εξόδου από την Φιορεντίνα ο Πιόλι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αρκεί να μην χάσει και προκρίνεται…

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Αν συνεχίσει έτσι ο Πιέρος... θα διαλύσει το ρεκόρ του

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δίκη Άλκη Καμπανού: Επεισόδια και χημικά έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

Ελλάδα

|

Category image

Γκουαρντιόλα: «Στο επίπεδο του Μέσι και του Ρονάλντο ο Χάαλαντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ: Το VAR ίσως δεν φθάνει...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη