Καταγγελία-σοκ για στημένα ματς στην Ελλάδα από Σούντγκρεν

Σοκαριστική καταγγελία έκανε σε podcast στην Σουηδία ο Ντάνιελ Σούντγκρεν. Ο Σουηδός μπακ, που έχει αγωνιστεί στον Άρη και πέρσι έπαιζε στον Βόλο, αναφέρει πως το παιχνίδι Βόλος-Πανσερραϊκός στα play out της περασμένης περιόδου ήταν στημένο! Μάλιστα, από αυτό το αποτέλεσμα έμεινε ριγμένη η Athens Kallithea FC, καθώς Βόλος και Πανσερραϊκός κέρδισαν με 3-0 τα μεταξύ τους παιχνίδια στην έδρα τους και έπεσε η αθηναϊκή ομάδα.

«Στα αποδυτήρια πριν το ματς μάς είπαν ‘σήμερα δεν θα πάρετε την μπάλα’ και ‘σήμερα αυτός και αυτός θα πέσουν μέσα στην περιοχή και έτσι θα πάρουμε πέναλτι’», ανέφερε ο 34χρονος άσος που πλέον αγωνίζεται στην πατρίδα του.

Ο ίδιος διατείνεται πως δεν είχε εμπλοκή στη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων, αλλά είχε μιλήσει με άλλους παίκτες της ομάδας γι’ αυτά. «Τότε δεν μπορούσες να ανοίξεις το στόμα σου απέναντι σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Εκείνοι είναι που πληρώνουν τους μισθούς, άλλωστε… Όμως είναι ξεκάθαρο πως ήταν πολύ ντροπιαστικό», τόνισε.

Μάλιστα, ο Σούντγκρεν αποκάλυψε πως επιστρέφοντας στην πατρίδα του έκανε καιρό να ξεπεράσει όσα βίωσε στην Ελλάδα. «Όταν γύρισα στη Σουηδία και την Ντέγκεφορς, έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο την πρώτη μέρα. Είχα έναν κόμπο στο στομάχι μου και έπαθα κρίση πανικού», ανέφερε.

Πηγή: sport-fm.gr