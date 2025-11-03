Μετά τους Σιπριάνο και Γουίλσον, νέα υπόθεση στη FIFA για τον ΑΠΟΕΛ

Άλλη μία υπόθεση απασχολεί τον ΑΠΟΕΛ στη FIFA, καθώς στη λίστα με τα «ban» εμφανίστηκε άλλη μία περίπτωση που αφορά του γαλαζοκιτρίνους.

Θυμίζουμε ότι στη λίστα η ομάδα της Λευκωσίας ήταν εδώ και καιρό λόγω των υποθέσεων με τον Γουίλσον και τον Σιπριάνο, για τις οποίες είχε κάνει λόγο στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος των γαλαζοκιτρίνων, Πρόδρομος Πετρίδης, με αφορμή το γεγονός ότι είχε γνωστοποιηθεί τότε η υπόθεση του Γουίλσον.

«Η υπόθεση στη ΦΙΦΑ είναι αυτή του Γουίλσον, την περασμένη εβδομάδα είναι θέμα solidarity, μπορεί να προκύψουν και άλλα, εμείς θα πληρώσουμε την ώρα που θέλουμε να κάνουμε μεταγραφή και θα την κάνουμε.

Εμείς πάντα βρίσκουμε τις λύσεις, εν αντιθέση που μας είχαν να καταρρέουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε διακανονισμό με τον Σούσιτς, δεν μας συμπεριφέρθηκε σωστά. Ήταν απόφαση του να προχωρήσει με αυτό τον τρόπο. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις με τους νομικούς του συμβούλους» είχε αναφέρει τότε ο διοικητικός ηγέτης του ΑΠΟΕΛ.